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В стране и мире | Один из черных ящиков разбившегося Ту-154 подняли из воды

27.12.2016|10:10
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Черный ящик разбившегося Ту-154 Минобороны России, обнаруженный на месте авиакатастрофы, поднят из воды. Об этом сообщает во вторник, 27 декабря, ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах.

Собеседник информагентства уточнил, что речь идет о параметрическом самописце. «В ближайшее время самолет с черным ящиком вылетает из Сочи в Москву, где будет осуществляться его расшифровка специалистами Минобороны», — рассказал он.

Об обнаружении одного из бортовых самописцев стало известно ранее во вторник, его состояние неизвестно. Еще два черных ящика, которые находятся в хвостовой части самолета, пока не найдены.

По словам источника, в качестве приоритетной версии катастрофы рассматривается возможность попадания в двигатель самолета посторонних предметов.

26 декабря очевидец произошедшего сообщил, что самолет сразу после взлета из аэропорта Адлера вместо набора высоты стал быстро снижаться к поверхности моря с неестественно задранным носом. Через мгновение Ту-154, по словам свидетеля, задел поверхность моря хвостом, который отвалился при ударе, после чего упал в воду и быстро затонул.

Ранее источник в силовых структурах говорил ТАСС, что разрушения хвостовой части самолета Ту-154, извлеченной из воды, указывают на попытку экипажа посадить самолет на воду.

Ту-154Б-2 Минобороны России потерпел катастрофу утром 25 декабря вскоре после вылета из Сочи, где он приземлялся для дозаправки. Самолет направлялся в Латакию (Сирия). В результате катастрофы погибли все 92 человека, находившиеся на борту: восемь членов экипажа и 84 пассажира — ансамбль имени Александрова во главе с художественным руководителем Валерием Халиловым, журналисты трех телеканалов, представитель благотворительной организации, военнослужащие и чиновники. Следствие рассматривает четыре основные версии катастрофы.

Источник — lenta.ru
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Гость|27.12.2016 10:56|

Очень жаль, сочувствую.

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