27.12.2016 | 17:33

В запасниках Эрмитажа обнаружена древнеримская скульптура из берлинских музеев, считавшаяся потерянной со времен Второй мировой войны. Экспонат был инвентаризирован в 1946 году с неправильной маркировкой, сообщает ТАСС во вторник, 27 декабря.

«Потерянная в годы войны скульптура "Виктория Кальватоне" из Античного собрания Государственных музеев Берлина, которая до 1939 года находилась в Старом музее на Музейном острове в Берлине, была в ходе научных исследований снова обнаружена в России», — заявили в пресс-службе Эрмитажа. Сотрудники учреждения договорились с коллегами из берлинских музеев о совместном исследовании скульптуры.

С 1946 года статуя значилась в специальном фонде Эрмитажа как французская скульптура XVII века. «В результате работы с архивными материалами и на основании технико-технологической экспертизы российским специалистам удалось определить происхождение объекта в числе перемещенных культурных ценностей, поступивших из музеев Берлина», — отметили представители Эрмитажа.

«Виктория Кальватоне» — скульптура времен Римской империи. Позолоченная бронзовая статуя высотой 170 сантиметров изображает танцующую на небесной сфере богиню. Согласно надписи на шаре, она была установлена в период правления императоров Марка Аврелия и Луция Вера (161-169 годы).