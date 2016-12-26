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В стране и мире | СМИ узнали причину смерти Джорджа Майкла

26.12.2016|09:32
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Британский певец Джордж Майкл скончался от сердечной недостаточности, сообщает Billboard.

Исполнитель умер 25 декабря у себя дома в Великобритании в возрасте 53 лет, подтвердила местная полиция.

Ранее 26 декабря о смерти Майкла рассказал его издатель. «С большой грустью мы подтверждаем, что наш любимый сын, брат и друг Джордж мирно скончался у себя дома во время Рождества», — говорится в его заявлении.

В 2011 году певец был госпитализирован с пневмонией, из-за чего отложил серию своих концертов. Сообщалось, что тогда он был на грани жизни и смерти, а из-за того, что он подвергся процедуре трахеотомии, существовал риск потери голоса. Однако в том же году он объявил о выздоровлении.

Джордж Майкл (настоящее имя — Йоргос Кириакос Панайоту) родился в 1963 году в Лондоне. Музыкальную карьеру он начал в 1980-х годах в составе дуэта Wham!, а после распада группы начал сольную карьеру. Всего он выпустил шесть сольных альбомов.

За свою карьеру Джордж Майкл получил множество музыкальных премий, в том числе три «Грэмми» и пять наград MTV. Его последняя пластинка Symphonica была выпущена в 2014 году.

Источник — lenta.ru
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Гость|26.12.2016 10:36|

Педи гри пал... смертью храбрых

Гость|26.12.2016 10:40|

penzainform.ru писал(a):

Джордж Майкл (настоящее имя — Йоргос Кириакос Панайоту)
На смаом деле, Демис Руссос он.

Гость|26.12.2016 10:59|

Замечательный певец.

Гость|26.12.2016 11:14|

Глину месил

Гость|26.12.2016 11:19|

Земля пухом Джорджу. Популярный был певец в 80-90-е. Last Christmas...

Гость|26.12.2016 11:26|

Гость писал(a):

Популярный был певец
И чо?

Гость|26.12.2016 11:37|

Меня останавливает только обещание, которое я дал Энди.

Надежда - единственная вещь, которую у вас невозможно отнять.

Гость|26.12.2016 11:39|

Занимайся смертью или занимайся жизнью! Не болтайся, как Обама в проруби!

Гость|26.12.2016 12:40|

Гость писал(a):

Меня останавливает только обещание, которое я дал Энди.

Надежда - единственная вещь, которую у вас невозможно отнять.

Энди за 20 лет в узилище шоушенка заработал 480 тысяч долларов. Или порядка 30 млн рублей. Потом тихо через крупную трубу в канализации уехал на берег Тихого и стал хозяином маленького кемпинга с лодкой для проката - для своих гостей.

Я тут подсчитал, как бы нам заработать эти 30 и уехать отсюда на Енисей подальше от чернобылья и местного гнуса. Поставить избушку, экономную печку, сборщик пресной воды из атмосферы. Ну и спутниковую тарелочку для интернета.

Там только две беды: комариный гнус летом и атмосферные морозы зимой.

От гнуса потребуется электронный звукогенератор (под летучую мышь)

А насчёт мороза придётся особо утепляться. Сейчас там 25 градусов ниже нуля. А бывает и ниже сорока...

Гость|26.12.2016 12:48|

Гость писал(a):

Гость писал(a):
Меня останавливает только обещание, которое я дал Энди.

Надежда - единственная вещь, которую у вас невозможно отнять.

Энди за 20 лет в узилище шоушенка заработал 480 тысяч долларов. Или порядка 30 млн рублей. Потом тихо через крупную трубу в канализации уехал на берег Тихого и стал хозяином маленького кемпинга с лодкой для проката - для своих гостей.

Я тут подсчитал, как бы нам заработать эти 30 и уехать отсюда на Енисей подальше от чернобылья и местного гнуса. Поставить избушку, экономную печку, сборщик пресной воды из атмосферы. Ну и спутниковую тарелочку для интернета.

Там только две беды: комариный гнус летом и атмосферные морозы зимой.

От гнуса потребуется электронный звукогенератор (под летучую мышь)

А насчёт мороза придётся особо утепляться. Сейчас там 25 градусов ниже нуля. А бывает и ниже сорока...

От гнуса можно завести себе домашнего козодоя, устроить ему тёплое гнездо на зиму и кормёжку

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