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В стране и мире | Сбежавший в Череповце конь повредил санями восемь автомобилей

26.12.2016|11:59
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В Череповце запряженный в сани конь сбежал с ипподрома и повредил восемь автомобилей. Об этом сообщает агентство «Вологда Регион».

Заявление о поврежденных машинах, припаркованных во дворе одного из домов на улице Остинской, поступило в полицию вечером 25 декабря. На место прибыли сотрудники патрульной службы, которые установили, что виноват в произошедшем сбежавший конь.

«Никто из людей во время этого ЧП, к счастью, не пострадал, а сани сами отцепились после очередного столкновения с автомобилем», - рассказали в пресс-службе управления МВД по Вологодской области.

Там также отметили, что животное вскоре удалось поймать.

В сентябре в Китае произошло смертельное ДТП, виновником которого стала лошадь. Животное внезапно выбежало на дорогу перед грузовиком, водитель попытался увернуться от столкновения, и в этот момент в него врезался автобус. В результате аварии погибли 12 пассажиров автобуса, еще 28 человек получили ранения.

Источник — lenta.ru
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Гость|26.12.2016 12:30|

penzainform.ru писал(a):

Животное внезапно выбежало на дорогу перед грузовиком, водитель попытался увернуться от столкновения, и в этот момент в него врезался автобус. В результате аварии погибли 12 пассажиров автобуса, еще 28 человек получили ранения.
У них там и ни ЧП вовсе о новые рабочие места.

Гость|26.12.2016 13:06|

это был лось из Заречного

Имя: Гость
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