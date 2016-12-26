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В стране и мире | Кузнецова задумалась о запрете для педофилов на работу в детских учреждениях

26.12.2016|12:25
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Уполномоченный при президенте России по правам ребенка Анна Кузнецова выступила за создание реестра педофилов. Об этом она заявила в интервью телеканалу НТВ.

«Необходимо создать этот реестр, который не допускал бы принятия на работу в учреждения, где есть дети, таких людей. И очень важно теперь делать первые шаги», - рассказала Кузнецова.

Также детский омбудсмен поддержала идею обязать людей, имеющих судимость за преступления против половой неприкосновенности несовершеннолетних, носить электронные браслеты.

В декабре член Совета Федерации Антон Беляков разработал законопроект, обязывающий отбывших наказание педофилов носить электронные браслеты, чтобы отслеживать их передвижение. В октябре 2014 года аналогичное предложение сделала Елена Мизулина, тогда занимавшая должность председателя комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей.

В июле депутат Ольга Епифанова внесла законопроект, предполагающий ужесточение ответственности для педофилов.

В мае 2015 года занимавший тогда пост уполномоченного по правам ребенка Павел Астахов предложил создать реестр педофилов. Сделать это планировалось в рамках Национального центра поиска пропавших детей.

Источник — lenta.ru
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Гость|26.12.2016 12:50|

неужели им можно было ранее работать!!!!??

Имя: Гость
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