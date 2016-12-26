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В стране и мире | Крокодил выжил во время пожара в астраханском кинотеатре

26.12.2016|09:33
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В Астрахани произошел крупный пожар в находящемся на реконструкции кинотеатре «Октябрь». Сотрудники МЧС, потушив огонь, обнаружили в аквариуме живого крокодила, сообщил РИА Новости руководитель пресс-службы регионального управления МЧС Дмитрий Дубровский.

Возгорание второго и третьего этажей неэксплуатируемого кинотеатра в Кировском районе Астрахани, на улице Молодой Гвардии, дом 2, произошло в 1:47. Пожару был присвоен второй ранг, затем повышен до третьего. Произошло частичное обрушение стеклянных перекрытий зимнего сада кинотеатра.

Площадь здания составляет более шести тысяч квадратных метров, из них огнем повреждено ориентировочно 1 200. В 6:05 открытое горение было ликвидировано.

По информации регионального министерства культуры, большинство животных и птиц, кроме крокодила, были вывезены из здания кинотеатра до начала реконструкции. «Пожарные говорят, что крокодил в аквариуме своем, жив», - сказал Дубровский.

Оценку ущерба ботаническому саду кинотеатра, где собрана коллекция тропических растений, еще предстоит провести.

Источник — lenta.ru
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Гость|26.12.2016 09:53|

Крокодил в кино сходил?

Гость|26.12.2016 10:51|

Да, вспоминаю кинотеатр каким он был раньше, в моей молодости, уже 38 лет живу в другом городе. Зверей уже не помню, а вот ботанический сад был очень красивый!

Гость|26.12.2016 13:40|

А для чего держать крокодила в кинотеатре? Для своих амбиций и повышения доходов?

Имя: Гость
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