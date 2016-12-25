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В стране и мире | Орловский губернатор назвал журналистов чепушилами

25.12.2016|13:13
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Губернатор Орловской области Вадим Потомский раскритиковал журналистов, назвав их «чепушилами». Об этом сообщает портал «Орловские новости».

В ходе прошедшего 23 декабря координационного совета, на котором обсуждалась текущая ситуация в экономике региона, Потомский пожаловался на местные СМИ, которые постоянно рассказывают о проблемах.

«Каждый чепушило, который имеет ручку и листочек, тычет, как плохо в Орловской области. Он ничего не имеет кроме печатной машинки, и ничего в этой жизни не сделал. Ни одного рабочего места не создал, а клюет, клюет, клюет», — отметил губернатор.

По его словам, подобная критика отпугивает потенциальных инвесторов. «У какого инвестора появится желание приходить в регион, если постоянно нагнетается ситуация? И кто клюет-то? Ладно бы из других регионов — свои же клюют! А начинаешь ковыряться, кто — там купола на них можно рисовать на всех!» — подытожил Потомский.

В начале декабря губернатор посоветовал администрации Орла присмотреться к скамейке, на которой жители города разглядели символику Третьего рейха. «Орел может выглядеть по-разному, но у меня лично он вызывает отторжение», — сказал глава региона.

В июле Потомский сделал резонансное заявление о том, что Иван Грозный не убивал своего сына. По его словам, тот заболел по пути из Москвы в Санкт-Петербург, а всю семью царя якобы отравили ртутью.

Источник — lenta.ru
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Гость|25.12.2016 13:45|

Какие рабочие места созданы в Орле при Потомском?

Гость|25.12.2016 13:49|

Мусоропереработка.

Гость|25.12.2016 14:00|

penzainform.ru писал(a):

В июле Потомский сделал резонансное заявление о том, что Иван Грозный не убивал своего сына. По его словам, тот заболел по пути из Москвы в Санкт-Петербург, а всю семью царя якобы отравили ртутью.
О,как!А то,что тогда Санкт-Петербурга ещё не было,ничего?А то,что Санкт-петербург был основан только через 119 лет после смерти Ивана Грозного?"Грамотный" чинуша...

Гость|25.12.2016 14:04|

Гость писал(a):

О,как!А то,что тогда Санкт-Петербурга ещё не было,ничего?А то,что Санкт-петербург был основан только через 119 лет после смерти Ивана Грозного?"Грамотный" чинуша...
«Говорилось про Петербург, и поэтому это как бы на автомате все и произошло, — сказал он ТАСС. — Дело в том, что в его (Ивана Грозного) переписке с боярином Юрьевым есть такая фраза, что «я не могу ехать, царевич болеет, не могу ехать в Москву». Но с Петербургом... у меня как-то автоматически (произошло), понимаете, оговорка».

Вадим Потомский действительно приехал на Орловщину из Санкт-Петербурга. До того, как стать губернатором, он заседал в питерском заксобрании и представлял фракцию КПРФ.

Гость|25.12.2016 14:05|

правильно и назвал. ходит один тут придурок распальцованный, звезда. место знай своё, чепушила.

Гость|25.12.2016 14:09|

Гость писал(a):

penzainform.ru писал(a):
В июле Потомский сделал резонансное заявление о том, что Иван Грозный не убивал своего сына. По его словам, тот заболел по пути из Москвы в Санкт-Петербург, а всю семью царя якобы отравили ртутью.
О,как!А то,что тогда Санкт-Петербурга ещё не было,ничего?А то,что Санкт-петербург был основан только через 119 лет после смерти Ивана Грозного?"Грамотный" чинуша...
Это когда было-то! Да и какой спрос с губернаторов малограмотных, не историки же они. Вот когда забугорные дисквалифицированные психотерапевты подрывают авторитет и уничижают известные личности, как то Зоя Космодемьянская и др., это уже диагноз. Так недолго прилепить ярлыки психопатов и шизофреников всем погибшим в ВО войне.

Гость|25.12.2016 14:19|

penzainform.ru писал(a):

В ходе прошедшего 23 декабря координационного совета, на котором обсуждалась текущая ситуация в экономике региона, Потомский пожаловался на местные СМИ, которые постоянно рассказывают о проблемах.
МЕСТНЫМ СМИ НЕПЛОХО БЫ ПОУЧИТЬСЯ У ОРЛОВСКИХ ЖУРНАЛИСТОВ!!!! СЛАВА ИСТИННОЙ СВОБОДЕ СЛОВА, АДМИН.

Гость|25.12.2016 14:26|

Гость писал(a):

МЕСТНЫМ СМИ НЕПЛОХО БЫ ПОУЧИТЬСЯ У ОРЛОВСКИХ ЖУРНАЛИСТОВ!!!! СЛАВА ИСТИННОЙ СВОБОДЕ СЛОВА, АДМИН.
«По звуку легко определить, что струя мощная», - рассказал мужчина.

Гость|25.12.2016 14:30|

Хуже если чепушилу губернатором делают.

Гость|25.12.2016 14:44|

Господи, откуда, из каких подворотен путин набирает ЭТО?

Гость|25.12.2016 14:47|

Гость писал(a):

Гость|25.12.2016 14:44|

Господи, откуда, из каких подворотен путин набирает ЭТО?

ЭТО просто камера плохая, не помещает мордашку полностью в кадр! Чупушиализация плохая!

Гость|25.12.2016 14:48|

Гость писал(a):

Какие рабочие места созданы в Орле при Потомском?
Китайцы должны работать на белого человека.

Гость|25.12.2016 14:49|

"Вот смотрите, смотрите, весь мир, все христианство, все смотрите, как одурачен городничий! Дурака ему, дурака, старому подлецу! (Грозит самому себе кулаком.) Эх ты, толстоносый! Сосульку, тряпку принял за важного человека! Вон он теперь по всей дороге заливает колокольчиком! Разнесет по всему свету историю. Мало того что пойдешь в посмешище — найдется щелкопер, бумагомарака, в комедию тебя вставит. Вот что обидно! Чина, звания не пощадит, и будут все скалить зубы и бить в ладоши. Чему смеетесь? — Над собою смеетесь!.. Эх вы!.. (Стучит со злости ногами об пол.) Я бы всех этих бумагомарак! У, щелкоперы, либералы проклятые! чертово семя! Узлом бы вас всех завязал, в муку бы стер вас всех да черту в подкладку! в шапку туды ему!.. "(с) Н. В. Гоголь. "Ревизор"

Гость|25.12.2016 14:49|

Гость писал(a):

Господи, откуда, из каких подворотен путин набирает ЭТО?
Золото не всплывает, а ОНО как раз наверх устремляется.

Гость|25.12.2016 14:50|

Гость писал(a):

Господи, откуда, из каких подворотен путин набирает ЭТО?
Питер - культурная столица. А ты - чмо дешёвое, не правда ли?

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Имя: Гость
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