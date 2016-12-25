25.12.2016 | 12:13

Стал известен состав России на предстоящий чемпионат Европы по фигурному катанию в Остраве (Чехия). Об этом в воскресенье, 25 декабря, сообщает пресс-служба Федерации фигурного катания на коньках России.

В женском одиночном катании за национальную команду выступят Евгения Медведева, Мария Сотскова и Анна Погорилая, в мужском — Михаил Коляда, Александр Самарин и Максим Ковтун.

В парном катании сборную России представят Ксения Столбова и Федор Климов, Евгения Тарасова и Владимир Морозов, а также Наталья Забияко и Александр Энберт. В танцах — Екатерина Боброва и Дмитрий Соловьев, Александра Степанова и Иван Букин, а также Никита Кацалапов и Виктория Синицына.

Чемпионат Европы пройдет в Остраве с 25 по 29 января.