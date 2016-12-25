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В стране и мире | Большинство немцев выступили за пересмотр миграционной политики

25.12.2016|12:17
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Большинство немцев — 68 процентов — выступили за пересмотр политики ФРГ в области миграции и безопасности. Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного институтом исследования общественного мнения Emnid для издания Bild.

Таким образом, как отмечается, они поддержали требование премьер-министра Баварии, лидера Христианско-социального союза (ХСС) Хорста Зеехофера. При этом 30 процентов опрошенных считают, что стране следует придерживаться ранее выбранного курса.

Кроме того, 83 процента респондентов высказались за усиление видеонаблюдения в общественных местах. Страх стать жертвой теракта испытывают 21 процент опрошенных, 11 процентов заявили, что будут избегать мест массового скопления людей.

Опрос был проведен 21 декабря, в нем приняли участие более 500 человек, передает РИА Новости.

Вечером 19 декабря в результате наезда грузовика на толпу посетителей рождественской ярмарки на площади Брайтшайдплатц в центре Берлина погибли 12 человек. Еще 48 получили ранения. Предполагаемый террорист Анис Амри был застрелен в ходе стычки с итальянской полицией 23 декабря. Ответственность за нападение взяла международная террористическая организация «Исламское государство» (запрещена в России).

В начале декабря Reuters отмечало, что в немецком обществе сохраняется высокий уровень тревоги по отношению к мигрантам, несмотря на резкое сокращение их потока. Если в 2015 году в Германию въехали 890 тысяч беженцев из стран Ближнего Востока, то за 11 месяцев этого года в компьютерной системе были зарегистрированы лишь 305 тысяч, причем реальное число заметно ниже, так как многие записи дублируются.

Источник — lenta.ru
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