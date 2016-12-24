24.12.2016 | 12:50

На территории бывшей воинской части в Башкирии произошел взрыв. Об этом сообщает в субботу, 24 декабря, главное управление МЧС России по республике.

Как отмечается, информация о произошедшем поступила около 10:00 по московскому времени. По предварительным данным, неизвестные проникли на территорию бывшей части, после чего произошел взрыв. Управление МЧС сообщает о пострадавших, их число и состояние не уточняются. На месте происшествия работают шесть спасателей и 19 единиц техники, заявили в пресс-службе.

По информации РИА Новости, взрыв произошел в части в поселке Урман Иглинского района. Очевидцы сообщили, что погибли два молодых человека, один из которых недавно вернулся из армии. Официально эти данные не подтверждены. На место выехали сотрудники управления Следственного комитета по Башкирии, пишет агентство.

В то же время ТАСС передает, что на бывшем военном складе подорвался «черный копатель». «Мужчина с целью наживиться благодаря снежному покрову преодолел инженерные заграждения, охрану и незаконно проник на территорию бывшего военного арсенала около поселка Урман», — сообщил агентству источник в экстренных службах региона.

Бывший арсенал был расформирован в 2011 году и передан на утилизацию. По периметру установлено ограждение с предупреждающими табличками, сообщает агентство.