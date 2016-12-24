24.12.2016 | 13:34

Захватившие ливийский самолет угонщики использовали муляжи оружия. Об этом в пятницу, 23 декабря, написал премьер-министр Мальты Джозеф Мускат в своем микроблоге в Twitter.

«Первоначальные данные криминалистической экспертизы показали: оружие, использованное при угоне самолета Afriqiyah Airways, - муляжи», - говорится в записи.

Ранее Мускат сообщил, что оба преступника сдались, их обыскали и взяли под стражу. По его словам, все 111 пассажиров и семь членов экипажа благополучно покинули борт, самолету ущерб не нанесен.

23 декабря лайнер А-320 ливийской авиакомпании Afriqiyah Airways, совершавший внутренний рейс Сабах - Триполи, был угнан двумя неизвестными и приземлился в международном аэропорту Мальты. Сообщалось, что по меньшей мере у одного была ручная граната.

По данным местных СМИ, злоумышленники заявили, что принадлежат к группировке «Аль-Фатех аль-Джадида», а также выдвинули требования: предоставить безопасный проход окруженным правительственными войсками в районе города Бенгази боевикам и освободить из тюрьмы сына Муамара Каддафи Сейфа аль-Ислама. Сам он связь с группировкой отрицал.