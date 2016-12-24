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В стране и мире | Трамп разделил мнение Путина об унижении сторонников Клинтон

24.12.2016|11:19
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Избранный президент США Дональд Трамп прокомментировал высказывание российского лидера Владимира Путина о поражении демократической партии и ее кандидата Хиллари Клинтон на выборах в Соединенных Штатах.

«Владимир Путин заявил сегодня о Хиллари и демократах: «На мой взгляд, это унизительно. Нужно уметь проигрывать с достоинством». Это точно!» - написал Трамп в Twitter.

23 декабря Владимир Путин на большой пресс-конференции выразил мнение, что действующая администрация США унижает свое достоинство, ища на стороне виновников в поражении демократической партии на выборах президента США. «Они [демократы] по всем фронтам проигрывают и ищут виновных на стороне. Это, на мой взгляд, просто, ну как это сказать? Это унижает их собственное достоинство. Нужно уметь и проигрывать», — приводит его слова РИА Новости. Президент России констатировал, что демократическая партия США пытается свалить все свои неудачи на внешние факторы.

Выборы президента США прошли 8 ноября. Инаугурация нового главы государства состоится 20 января 2017 года. В ходе избирательной кампании представители демпартии неоднократно обвиняли Россию в том, что она якобы с помощью хакеров добыла и предала гласности материалы, компрометирующие руководство демократов и штаб их кандидата Хиллари Клинтон. Также Москву подозревали во вмешательстве в предвыборную кампанию с целью помочь кандидату в президенты от республиканцев Дональду Трампу.

Источник — lenta.ru
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Гость|24.12.2016 14:59|

Рьалы на месте

Гость|24.12.2016 15:48|

Это, на мой взгляд, просто, ну как сказать - мелко для лидеров мирового масштаба.

Гость|24.12.2016 16:11|

Гость писал(a):

Это, на мой взгляд, просто, ну как сказать - мелко для лидеров мирового масштаба.
Нормально.Трампушка по сравнению с дьяволицей Клинтошной - лапочка.

Гость|24.12.2016 16:15|

Хз, посмотрим. Цыплят по осени считают. Пинать упавшего - недостойное великих умов дело.

Гость|24.12.2016 16:57|

Гость писал(a):

Это, на мой взгляд, просто, ну как сказать - мелко для лидеров мирового масштаба.

Путин ни в одних дебатах не участвовал с оппонентами. Боится? Трусость - это так унизительно!

Гость|24.12.2016 17:05|

Гость писал(a):

В России все выборы фальсифицируются. Это так противно!
...что хочется петь и танцевать

Гость|24.12.2016 17:06|

Гость писал(a):

Путин ни в одних дебатах не участвовал с оппонентами. Боится? Трусость - это так унизительно!
Брезгует. Ведь попанентам надо руки пожимать. Чистоплотность- это так положительно.

Гость|24.12.2016 17:37|

Гость писал(a):

Путин ни в одних дебатах не участвовал с оппонентами. Боится? Трусость - это так унизительно!
В России власть не избирают, ее передают, при этом создавая вид выборности.

Гость|24.12.2016 17:40|

Гость писал(a):

В России власть не избирают, ее передают
И это очень хорошо. А, кстати, Горбачёв кому власть передал?

Гость|24.12.2016 17:43|

у горбачева е отняли...

Гость|24.12.2016 17:50|

Гость писал(a):

у горбачева е отняли...
Не-не-не, вот там чюак особо одарённый про передачу власти прокукарекал.

Гость|24.12.2016 17:55|

А написать нормальным языком, а не языком быдла образование или интеллект не позволяет?

Гость|24.12.2016 18:07|

Гость писал(a):

у горбачева е отняли...
.. алкаш умудрился отнять у борца с пьянством.Вот где насмешка, а нам - горе.

Гость|24.12.2016 18:27|

горбач так всем надоел со своей перестройкой, что народ молился чтобы его убрали...подходящей кандидатуры, кроме елкина, никого не было...

Гость|24.12.2016 18:44|

эльцин не попал во власть, если бы казанник не отдал ему свои голоса избирателей на выборах, то все ему пипец возможно и ссср был бы сохранен и не было бы этих мородерских войн в бывших союзных республиках

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