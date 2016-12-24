24.12.2016 | 13:33

В Благовещенском районе Амурской области началось строительство моста в районе Хэйхэ и Благовещенска через реку Амур, который соединит Россию и Китай. Об этом РИА Новости сообщили в региональном правительстве.

«В церемонии приняли участие губернатор Амурской области и представители власти провинции Хэйлунцзян», — рассказал собеседник агентства.

Объект должен быть построен за три года, заявил руководитель российского региона Александр Козлов. «Мы предпримем максимум усилий, чтобы эти сроки не были нарушены. Мост наконец объединит два берега, на которых стоит столица Приамурья и китайский город Хэйхэ. Это позволит более динамично развиваться и Приамурью, и провинции Хэйлунцзян», — цитирует губернатора «Интерфакс».

Длина основного моста составит более одного километра, общая протяженность вместе с подъездными путями - порядка 20. Сооружение возведут в три этапа: сначала начнется строительство самого моста, затем - подъездных дорог. Заключительной частью станет создание пунктов взимания платы на обеих сторонах. Затраты России составят 13,6 миллиарда рублей, Китая - 5,2 миллиарда.

Строительство моста через Амур Москва и Пекин обсуждали в течение 20 лет.