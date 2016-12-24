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В стране и мире | Началось строительство моста через Амур между Россией и Китаем

24.12.2016|13:33
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В Благовещенском районе Амурской области началось строительство моста в районе Хэйхэ и Благовещенска через реку Амур, который соединит Россию и Китай. Об этом РИА Новости сообщили в региональном правительстве.

«В церемонии приняли участие губернатор Амурской области и представители власти провинции Хэйлунцзян», — рассказал собеседник агентства.

Объект должен быть построен за три года, заявил руководитель российского региона Александр Козлов. «Мы предпримем максимум усилий, чтобы эти сроки не были нарушены. Мост наконец объединит два берега, на которых стоит столица Приамурья и китайский город Хэйхэ. Это позволит более динамично развиваться и Приамурью, и провинции Хэйлунцзян», — цитирует губернатора «Интерфакс».

Длина основного моста составит более одного километра, общая протяженность вместе с подъездными путями - порядка 20. Сооружение возведут в три этапа: сначала начнется строительство самого моста, затем - подъездных дорог. Заключительной частью станет создание пунктов взимания платы на обеих сторонах. Затраты России составят 13,6 миллиарда рублей, Китая - 5,2 миллиарда.

Строительство моста через Амур Москва и Пекин обсуждали в течение 20 лет.

Источник — lenta.ru
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Гость|24.12.2016 14:10|

Тоже мне стройка века. Построили бы мост через Берингов пролив в Аляску.

Гость|24.12.2016 15:31|

почему затраты на мост разные?

Гость|24.12.2016 15:44|

Потому что 2/3 мостового перехода будут находиться на российской территории.

Гость|24.12.2016 15:45|

Мост в районе Благовещенска — не единственная автомобильная переправа, которая должна соединить российский и китайский берега реки Амур.

Более 10 лет велись переговоры о строительстве моста в Еврейской автономной области. Наконец, летом 2013 года было подписано российско-китайское соглашение о строительстве этого объекта.

Китайская сторона приступила к работам через полгода после подписания договора, и, как принято у наших трудолюбивых и юрких соседей, времени зря не теряла. Китайцы уже построили 1 755 м железнодорожного моста через реку Амур в Еврейскую автономную область, установили 17 опор и 16 пролетов.

А вот Россия, как часто у нас водится, не спешила выполнять договор и долго искала деньги на проект. В результате строительство моста на некоторое время практически остановилось, поскольку китайцы отказались возводить его с российской территории.

Гость|24.12.2016 17:32|

Гость писал(a):

Тоже мне стройка века. Построили бы мост через Берингов пролив в Аляску.
На Сахалин сначала. Скоро.Гость писал(a):
Китайцы уже построили 1 755 м железнодорожного моста через реку Амур в Еврейскую автономную область, установили 17 опор и 16 пролетов.

А вот Россия, как часто у нас водится, не спешила

И незачем спешить. Китайцы часто вкладывают деньги в ненужные прожекты. У них целые города выстроены и не заселены.

Гость|24.12.2016 17:51|

Гость писал(a):

На Сахалин сначала
И с Сахалина через Лаперуза

Имя: Гость
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