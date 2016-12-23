23.12.2016 | 12:38

Итальянские полицейские застрелили подозреваемого в нападении на берлинскую рождественскую ярмарку во время стычки в Милане. Об этом сообщает в пятницу, 23 декабря, Reuters со ссылкой на источники в силовых структурах.

Министр внутренних дел Италии анонсировал конференцию, которая пройдет в 10:45 по римскому времени (12:45 мск).

Вечером в понедельник, 19 декабря, в результате наезда грузовика на толпу посетителей рождественской ярмарки на площади Брайтшайдплатц в центре Берлина погибли 12 человек.