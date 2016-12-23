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В стране и мире | Катавшегося на машине по аэропорту Казани лихача арестовали на 15 суток

23.12.2016|11:42
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Водителя автомобиля ВАЗ-2115, в состоянии наркотического опьянения заехавшего в терминал аэропорта Казань, арестовали на 15 суток. Об этом «Интерфаксу» сообщили в пятницу, 23 декабря, в пресс-службе управления на транспорте МВД России по Приволжскому федеральному округу.

«Вчера поздно вечером судом избрана мера наказания - 15 суток административного ареста», - пояснил собеседник агентства. Он добавил, что у нарушителя нашли 3,9 грамма марихуаны.

По информации пресс-службы, на мужчину составлено «20 протоколов об административных правонарушениях, связанных с правилами дорожного движения, и два административных протокола, связанных с незаконным оборотом наркотиков».

Ранее в отношении водителя возбудили два уголовных дела, сообщается на сайте Приволжской транспортной прокуратуры. Мужчину подозревают в применении насилия, не опасного для жизни или здоровья, либо угрозе применения насилия в отношении представителя власти в связи с исполнением им своих должностных обязанностей (статья 318 УК РФ), а также умышленном уничтожении или повреждении чужого имущества (статья 167).

Инцидент произошел поздно вечером 21 декабря. За рулем автомобиля находился 40-летний житель города Набережные Челны. Как сообщалось, его попытались остановить сотрудники ГИБДД еще на улице Ершова, но он проигнорировал их требование и направился к аэропорту. ВАЗ проехал по всему терминалу, причинив многочисленные разрушения и повредив трубу водоснабжения. Лихач нанес аэропорту ущерб на сумму свыше шести миллионов рублей.

Источник — lenta.ru
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Гость|23.12.2016 12:04|

давно так не ржал)))))))))))

Гость|23.12.2016 12:14|

Мда...и где охрана объекта? Практически беспрепятственно въехал в аэропорт. Для кого тогда вся эта охрана? От послушных граждан облучаемых металлоискателями? Курьёзно бегали за ним полиция с охраной, но было бы смешно если бы не было так серьезно.

Гость|23.12.2016 12:16|

penzainform.ru писал(a):

Лихач нанес аэропорту ущерб на сумму свыше шести миллионов рублей.
Поздравьте его маму.

Гость|23.12.2016 12:20|

"Кавказская пленница" отдыхает, я паЦталом))))))))))))))

Гость|23.12.2016 12:39|

ржунимагу....

Гость|23.12.2016 12:53|

Гость писал(a):

Лихач нанес аэропорту ущерб на сумму свыше шести миллионов рублей.
Продаст свой суперкар,останется не так много должен.Месяца за 3 расплатится.

Имя: Гость
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