22.12.2016 | 14:26

Депутаты от партии «Единая Россия» внесли в Госдуму законопроект о введении административной ответственности за публичное осквернение, порчу или уничтожение произведений искусства. Соответствующий документ появился на сайте Автоматизированной системы обеспечения законодательной деятельности в четверг, 22 декабря.

«В последнее время участились случаи агрессивного воспрепятствования публичной демонстрации произведений искусства, нередко такие случаи связаны с порчей и даже уничтожением музейных и выставочных экспонатов, прерыванием театральных спектаклей», — говорится в пояснительной записке.

Авторы законопроекта привели в пример инциденты на выставке работ американского фотографа Джока Стерджеса в Центре фотографии имени братьев Люмьер, на выставке «Скульптуры, которых мы не видим» в Манеже и на спектакле «Идеальный муж» в МХТ имени Чехова. «За 2014-2016 годы было сорвано несколько десятков выступлений в самых разных городах России», — отметили они.

Многие люди, срывавшие выставки и спектакли, не были привлечены к ответственности, так как в их действиях не были обнаружены составы преступления или правонарушения, сообщается в документе. Нарушителей предлагается штрафовать на сумму от 30 до 50 тысяч рублей, либо отправлять на обязательные работы на срок до 120 часов. Для должностных лиц административный штраф составит от 100 до 200 тысяч рублей.

Авторами проекта федерального закона стали депутаты Станислав Говорухин, Иосиф Кобзон, Елена Бондаренко, Сергей Боярский, Юрий Левицкий, Светлана Савченко и Марат Сафин.

25 сентября после визита членов организации «Офицеры России» в Центр фотографии имени братьев Люмьер была закрыта проходившая там выставка американского фотографа Джока Стерджеса. В августе 2015 года активисты православного движения «Божья воля» устроили погром на экспозиции «Скульптуры, которых мы не видим» в Манеже. Главным объектом атаки были произведения Вадима Сидура. 1 апреля активисты подложили свиную голову на крыльцо МХТ. Таким образом они выразили протест против театральной постановки Константина Богомолова «Идеальный муж».