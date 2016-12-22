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В стране и мире | Путин рассказал о превосходстве России над любым агрессором

22.12.2016|14:18
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Президент России Владимир Путин заявил, что Москва на сегодняшний день сильнее любого потенциального агрессора. Такое мнение глава государства высказал на расширенном заседании коллегии Минобороны, передает в четверг, 22 декабря, «Интерфакс».

При этом российский лидер подчеркнул, что нельзя позволить себе расслабиться ни на минуту, «допустить хотя бы один существенный сбой в модернизации армии и флота, в подготовке войск». В этом случае, по его словам, «ситуация может очень быстро измениться с учетом скорости происходящих в мире событий».

Путин подчеркнул, что в этом вопросе очень многое зависит от военачальников. «Очень рассчитываю на то, что вы будете работать также слаженно, будете также ответственно относиться к порученному вам делу. Работая таким образом, мы выполним все задачи, которые перед нами стоят в важнейшей сфере — укреплении обороноспособности России», — приводит его слова ТАСС.

Глава государства отметил, что в будущем большая работа предстоит, в частности, по укреплению ядерной триады, совершенствованию системы СПРН (система предупреждения о ракетном нападении), а также по улучшению системы разведки и связи.

Источник — lenta.ru
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Гость|22.12.2016 14:30|

penzainform.ru писал(a):

Москва на сегодняшний день сильнее любого потенциального агрессора
Это москвичи воевать, что ли пойдут?

Гость|22.12.2016 14:44|

Так вова думает.

Гость|22.12.2016 15:04|

От сел ничего не осталось, сами себя победили.

Гость|22.12.2016 15:30|

Гость писал(a):

Москва на сегодняшний день сильнее любого потенциального агрессора

Это москвичи воевать, что ли пойдут?

Москвичи??? Это кто такие? Там коренных то и не осталось. Столица уже давно без войны захвачена "гостями". Посмотрите ради интереса прошлогодние новогодние фото с Красной площади.... Кто там праздник отмечает. Хорошо, хоть костры не жгут... А Рублевка побежит в аэропорт, чтобы хоть последним рейсом улететь подальше от России.

Гость|22.12.2016 15:36|

Гость писал(a):

Столица уже давно без войны захвачена "гостями". Посмотрите ради интереса прошлогодние новогодние фото с Красной площади.... Кто там праздник отмечает.
И чо? Москвичи дома отмечают, в комфорте. А ты видать тот самый дурачок и есть?

Гость писал(a):

А Рублевка побежит в аэропорт, чтобы хоть последним рейсом

И накласть на неё. Это ничего не меняет.

Гость|22.12.2016 16:05|

Никак Россию в покое не оставят. То грузины нападут на Грузию, то украинцы - на Украину, а то сирийцы - на Сирию.

Гость|22.12.2016 16:10|

Смысл движения страны не в превосходстве над любым агрессором. Смысл движения страны в превосходстве над любой наукой и техникой, над любой формой цивилизации. И помочь в этом может только Мотовилов Д. Н.

Гость|22.12.2016 16:21|

Гость писал(a):

Гость|22.12.2016 15:36|

Гость писал(a):

Столица уже давно без войны захвачена "гостями". Посмотрите ради интереса прошлогодние новогодние фото с Красной площади.... Кто там праздник отмечает.

И чо? Москвичи дома отмечают, в комфорте. А ты видать тот самый дурачок и есть?

Судя по твоим глубоким мыслям, дурачок это ты

Гость|22.12.2016 17:21|

Вы в коме были 2,5 года, только вышли и сразу к телевизору?

Гость|22.12.2016 17:31|

в Сирии ликвидированы 725 тренировочных лагерей, 405 заводов и мастерских по производству боеприпасов, полторы тысячи единиц военной техники террористов, 35 тысяч боевиков, в их числе 204 полевых командира. У бандформирований изъято 448 танков и других боевых бронированных машин, 57 систем реактивного залпового огня, 418 самодельных реактивных систем залпового огня, 410 минометов и более 28 тысяч единиц стрелкового оружия», — заявил Шойгу.

Вот кто скажет что он умный??? Да этими силами, будь они у повстанцев, наши ВКС и Асада порвали бы за неделю

Гость|22.12.2016 17:31|

Живем в дерьме, зато всем навалять грозим.

Гость|22.12.2016 17:38|

Гость писал(a):

Живем в дерьме, зато всем навалять грозим.
ну значит нам наваляют 100%...Путину то что - куча двойников и сотни миллиардов по всему миру...ищи-свищи этого проходимца...

Гость|22.12.2016 17:46|

А в это число вошли единицы военной техники, брошенной при бегстве из Пальмиры?

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