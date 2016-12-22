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В стране и мире | Москвичке выплатили компенсацию за посылку с пожеланием умереть

22.12.2016|11:51
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Почтовая служба Pony Express выплатила москвичке Олесе Вороновой компенсацию после инцидента с посылкой, которую вернули с запиской «Умри, мразь!». Об урегулировании ситуации она сообщила на своей странице в Facebook, опубликовав скрин письма от представителя компании.

Согласно документу, Pony Express перечислила 10 276 рублей, а виновный сотрудник был уволен. «Я получила официальное извинение от компании, претензий со своей стороны больше не имею. Теперь я уверена, что подобный кошмар ни с кем не произойдет. Благодарна сотрудникам компании Pony Express за оперативность реакции, хочу закрыть эту тему», — написала Воронова.

Об инциденте Воронова сообщила на своей странице в соцсети 21 декабря, однако впоследствии удалила свой пост. Москвичка пыталась выслать коробку с конфетами и шоколадом в Азербайджан, но ее не пропустила таможня. Когда курьер компании Pony Express принес отправление обратно, двойной пакет, в котором лежали сладости, был разрезан, а внутрь было вложено послание.

С помощью камеры видеонаблюдения служба безопасности компании установила сотрудника, вложившего записку. Представитель компании позвонил Вороновой с официальными извинениями и обещанием возместить все затраты.

Источник — lenta.ru
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Гость|22.12.2016 12:08|

Мразь работала в Почте России.

Гость|22.12.2016 17:10|

Это не Почта России,там бы посылку потеряли

Имя: Гость
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