22.12.2016 | 11:51

Почтовая служба Pony Express выплатила москвичке Олесе Вороновой компенсацию после инцидента с посылкой, которую вернули с запиской «Умри, мразь!». Об урегулировании ситуации она сообщила на своей странице в Facebook, опубликовав скрин письма от представителя компании.

Согласно документу, Pony Express перечислила 10 276 рублей, а виновный сотрудник был уволен. «Я получила официальное извинение от компании, претензий со своей стороны больше не имею. Теперь я уверена, что подобный кошмар ни с кем не произойдет. Благодарна сотрудникам компании Pony Express за оперативность реакции, хочу закрыть эту тему», — написала Воронова.

Об инциденте Воронова сообщила на своей странице в соцсети 21 декабря, однако впоследствии удалила свой пост. Москвичка пыталась выслать коробку с конфетами и шоколадом в Азербайджан, но ее не пропустила таможня. Когда курьер компании Pony Express принес отправление обратно, двойной пакет, в котором лежали сладости, был разрезан, а внутрь было вложено послание.

С помощью камеры видеонаблюдения служба безопасности компании установила сотрудника, вложившего записку. Представитель компании позвонил Вороновой с официальными извинениями и обещанием возместить все затраты.