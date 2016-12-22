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В стране и мире | Британский пенсионер-падальщик решил съесть мертвого кашалота

22.12.2016|14:13
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Британский пенсионер Артур Бойт (Arthur Boyt), всю жизнь питающийся животными, которых сбили автомобили, решил съесть выбросившегося на берег кашалота. Об этом сообщает издание Daily Mail.

Летом 77-летний мужчина нашел на морском побережье в Корнуолле мертвого кашалота и отрезал от туши несколько кусков мяса. Он сохранил их в холодильнике, чтобы к Рождеству приготовить китовый кассероль.

Пенсионеру пока не доводилось пробовать кашалотов, но он уже ел других преставителей отряда китообразных. Год назад Бойт сделал кассероль из дельфина, тоже найденного на корнуолльском пляже. «Получилось не очень вдохновляюще, — жалуется он. — Возможно, надо готовить его как следует».

Бойт пристрастился к мясу сбитых автомобилями животных в 13 лет. За свою жизнь он съел множество оленей, найденных мертвыми у шоссе, пробовал горностаев, выдр и ежей. Самым странным кушаньем, по его словам, был мертвый дикобраз, которого он привез из Канады.

Пенсионер любит блюда, приготовленные из лисиц, кроликов, воробьев и голубей, но больше всего ему нравится барсучья голова. «В ней можно найти пять разных сортов мяса, и у каждого — своя текстура», — пояснил он Daily Mail.

Жена Бойта не разделяет увлечение супруга. Она вегетарианка и не планирует делать исключение для поедания ежатины или дельфинятины.

В 2014 году сообщалось, что в японском городе Осака, расположенном на острове Хонсю, стало популярным блюдо из жаренных во фритюре кленовых листьев.

Источник — lenta.ru
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Гость|22.12.2016 16:38|

Психов везде полно!

Гость|22.12.2016 16:43|

Интересный объект для размышлений... Плоть внезапно погибшего в катастрофе принципиально отличается по составу крови от убитого в загоне.

Имя: Гость
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