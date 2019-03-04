04.03.2019 | 10:03

Правительство Пензенской области утвердило перечень остродефицитных должностей работников государственных бюджетных, казенных и автономных учреждений региона, которые имеют право на получение единовременной выплаты на улучшение жилищных условий.

По линии министерства здравоохранения это фельдшеры ФАПа и фельдшерского здравпункта, заведующие ФАПом и фельдшерским здравпунктом, фельдшеры скорой медицинской помощи.

В министерстве образования остродефицитными являются следующие должности: учитель начальных классов и иностранного языка, воспитатель, преподаватель, мастер производственного обучения.

Министерству культуры и туризма не хватает артистов, кукловодов, библиографов, библиотекарей, концертмейстеров, методистов, научных сотрудников, преподавателей и реставраторов.

Министерству лесного, охотничьего хозяйства и природопользования требуются мастера леса, лесничии и их помощники, инженеры по лесопользованию (I категории), лесовосстановлению (I, II категории), охране и защите леса (I, II категории), лесники.

«Действие настоящего постановления распространяется на граждан, обратившихся с заявлением о включении в список претендентов на получение единовременной выплаты на улучшение жилищных условий после вступления в силу настоящего постановления», - говорится в тексте документа.

Величина единовременной выплаты работнику бюджетной сферы составляет 20% от расчетной стоимости жилья. При ее определении учитываются норма общей площади жилого помещения (33 кв. м - на 1 человека, 42 - на семью из 2 человек, 18 кв. м на каждого члена семьи – на семью из 3 и более человек), размер средней рыночной стоимости 1 кв. метра по Пензенской области и его поправочный коэффициент с учетом места нахождения учреждения, в котором работает претендент на получение выплаты.