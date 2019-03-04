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Экономика | Пензенской области не хватает кукловодов и лесничих

04.03.2019|10:03
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Правительство Пензенской области утвердило перечень остродефицитных должностей работников государственных бюджетных, казенных и автономных учреждений региона, которые имеют право на получение единовременной выплаты на улучшение жилищных условий.

По линии министерства здравоохранения это фельдшеры ФАПа и фельдшерского здравпункта, заведующие ФАПом и фельдшерским здравпунктом, фельдшеры скорой медицинской помощи.

В министерстве образования остродефицитными являются следующие должности: учитель начальных классов и иностранного языка, воспитатель, преподаватель, мастер производственного обучения.

Министерству культуры и туризма не хватает артистов, кукловодов, библиографов, библиотекарей, концертмейстеров, методистов, научных сотрудников, преподавателей и реставраторов.

Министерству лесного, охотничьего хозяйства и природопользования требуются мастера леса, лесничии и их помощники, инженеры по лесопользованию (I категории), лесовосстановлению (I, II категории), охране и защите леса (I, II категории), лесники.

«Действие настоящего постановления распространяется на граждан, обратившихся с заявлением о включении в список претендентов на получение единовременной выплаты на улучшение жилищных условий после вступления в силу настоящего постановления», - говорится в тексте документа.

Величина единовременной выплаты работнику бюджетной сферы составляет 20% от расчетной стоимости жилья. При ее определении учитываются норма общей площади жилого помещения (33 кв. м - на 1 человека, 42 - на семью из 2 человек, 18 кв. м на каждого члена семьи – на семью из 3 и более человек), размер средней рыночной стоимости 1 кв. метра по Пензенской области и его поправочный коэффициент с учетом места нахождения учреждения, в котором работает претендент на получение выплаты.

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Гость|04.03.2019 10:18|

Забыли написать апреле где НТВ должны быть исключительно единоросами.

Гость|04.03.2019 10:26|

Кукловоды местные на двух площадях и всё не хватает. Скоро куклы с голодухи перемрут.

Гость|04.03.2019 10:34|

Кукловодов у нас хоть отбавляй . Они вон каждый день в новостях мелькают . До чего доведёт только этот театр абсурда ? Им то мало то велико .

Дмитрий Н. Мотовилов|04.03.2019 10:38|

Какая тупая и печальная чушь... Этими специалистами становятся элементарно любые люди за три месяца ученичества на рабочем месте. Были бы талант и трудолюбие.

Дайте мне руль, и я отправлю в кукловоды и лесничие 99% состава всех отделов кадров и служб персонала. В них жируют самые настоящие вредители, просто реальные враги народа.

Гость|04.03.2019 10:49|

у меня сосед куколд

Имя: Гость
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