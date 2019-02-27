27.02.2019 | 11:08

Губернатор Иван Белозерцев призвал представителей банковского сектора оградить пензенцев от вымогательства со стороны недобросовестных кредиторов.

Доступность займов для предприятий и физических лиц обсуждалась на заседании в региональном правительстве в среду, 27 февраля.

Глава региона сообщил, что объем выданных в 2018 году займов превысил 20 млрд рублей, и особо отметил участившиеся мошеннические действия в этой сфере.

«Часть микрофинансовых организаций были закрыты после проведенной проверки, но их место тут же заняли другие», - констатировал он.

По мнению Ивана Белозерцева, население привлекают заманчивые предложения МФО, максимально упрощенная система получения займа за 15 минут.

«Люди не хотят сидеть в банке, ждать, оформлять кучу бумаг, сидеть в очередях», - перечислил губернатор.

«Хочу, чтобы ситуация менялась, чтобы люди приходили к вам. Я понимаю, что у вас есть требования, предъявляемые центральными банками, но нужно как-то сократить требования, активнее работать с населением, помочь людям сориентироваться и предостеречь их от ошибок», - обратился он к представителям банковского сектора.

Губернатор также подчеркнул, что банки должны вести более агрессивную политику и работать с населением - доводить информацию о кредитных линейках, льготных условиях - не только в отделениях.

Кроме того, Иван Белозерцев призвал изменить формат работы при заключении кредитных договоров.

«Клиент должен быть ознакомлен с условиями до того, как подпишет кредитный договор. Есть немало граждан, которые не читают договор по ряду причин. Надо, чтобы эта обязанность была у ваших специалистов», - резюмировал губернатор.