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Экономика | Пензенцев призвали отказаться от услуг микрофинансовых организаций

27.02.2019|11:08
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Губернатор Иван Белозерцев призвал представителей банковского сектора оградить пензенцев от вымогательства со стороны недобросовестных кредиторов.

Доступность займов для предприятий и физических лиц обсуждалась на заседании в региональном правительстве в среду, 27 февраля.

Глава региона сообщил, что объем выданных в 2018 году займов превысил 20 млрд рублей, и особо отметил участившиеся мошеннические действия в этой сфере.

«Часть микрофинансовых организаций были закрыты после проведенной проверки, но их место тут же заняли другие», - констатировал он.

По мнению Ивана Белозерцева, население привлекают заманчивые предложения МФО, максимально упрощенная система получения займа за 15 минут.

«Люди не хотят сидеть в банке, ждать, оформлять кучу бумаг, сидеть в очередях», - перечислил губернатор.

«Хочу, чтобы ситуация менялась, чтобы люди приходили к вам. Я понимаю, что у вас есть требования, предъявляемые центральными банками, но нужно как-то сократить требования, активнее работать с населением, помочь людям сориентироваться и предостеречь их от ошибок», - обратился он к представителям банковского сектора.

Губернатор также подчеркнул, что банки должны вести более агрессивную политику и работать с населением - доводить информацию о кредитных линейках, льготных условиях - не только в отделениях.

Кроме того, Иван Белозерцев призвал изменить формат работы при заключении кредитных договоров.

«Клиент должен быть ознакомлен с условиями до того, как подпишет кредитный договор. Есть немало граждан, которые не читают договор по ряду причин. Надо, чтобы эта обязанность была у ваших специалистов», - резюмировал губернатор.

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Гость|27.02.2019 11:30|

penzainform.ru писал(a):

оградить Пензенцев от вымогательства со стороны недобросовестных кредиторов.
очень легко

Гость|27.02.2019 11:30|

Узаконенный грабеж. Дают в долг под 1% в день, т.365% годовых. Взял тысячу, через год отдай 365 тысяч. Документы и приходные кассовые чеки на руки не выдают, документацию о возврате кредитов не ведут, а потом свои якобы долги переуступают коллекторским агентствам. В итоге человек не может доказать, что все вернул и платит повторно через суд. Узаконенный государством грабеж. Мошенники!

Гость|27.02.2019 11:31|

Эх, опять за крышу придется больше отстегивать. Ну да ничего, буртасы все компенсируют, а как еще-то?

Гость|27.02.2019 11:36|

Гость писал(a):

Узаконенный грабеж. Дают в долг под 1% в день, т.365% годовых. Взял тысячу, через год отдай 365 тысяч.
Математика, третий класс, тема "Проценты"... повторить срочно.

Гость|27.02.2019 11:40|

Оградить нужно достойной зарплатой и адекватными ценами.

а это все , как и все прочее популизм.

Гость|27.02.2019 11:40|

А разве,туда насильно заставляют идти и брать деньги?

Имя: Гость
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