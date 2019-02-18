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Экономика | Пензенскую индейку отметили двумя медалями на «Продэкспо-2019»

18.02.2019|13:33
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Участие ГК «Дамате» в 26-й продовольственной выставке продуктов питания, напитков и сырья «Продэкспо-2019» принесло ей очередные награды.

Крупнейший производитель индейки в России, работающий на территории Пензенской области, получил две золотые медали на конкурсе «Лучший продукт - 2019», проходившем в рамках выставки. Эксперты отметили продукцию из мяса индейки «Индилайт».

В конкурсе участвовали новинки ассортимента: мраморный стейк и колбаски для гриля. Индейка «Индилайт» не в первый раз удостоена наград за качество.

«Дамате» участвует в «Продэкспо» ежегодно. Площадка используется компанией для расширения географии продаж, проведения переговоров и подписания договоров о сотрудничестве.

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