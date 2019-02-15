15.02.2019 | 13:21

Правительство Пензенской области и ГК «Дамате» договорились о строительстве завода кошерных продуктов. Инвестиционное соглашение было подписано на Российском инвестиционном форуме в Сочи 15 февраля.

ГК «Дамате» вложит в этот проект 2,2 млрд рублей. На заводе станут производить 70 тысяч тонн кошерной продукции в год.

Проект будет реализовываться в Каменском районе, площадка под строительство уже определена, основные поставщики оборудования выбраны. Планируется, что предприятие введут в эксплуатацию в 2021 году. Там создадут около 450 новых рабочих мест.

На заводе будут производить не только кошерную, но и халяльную продукцию, а также принимать птицу для стандартных процедур по убою. Ассортимент будет включать охлажденные и замороженные части индейки, тушенку, консервированное мясо, паштеты.

Реализовывать продукцию «Дамате» планирует как в России, так и за рубежом - в Израиле и странах Ближнего Востока.

«Дамате» - одна из немногих российских компаний, имеющих многолетний успешный опыт производства продукции из мяса индейки по религиозным канонам. Высокий уровень технической оснащенности наших предприятий, строгое соблюдение международных требований санитарной и биологической безопасности, полный контроль производственных процессов на всех этапах – это основа, на которой мы можем выстраивать производство продуктов в соответствии с требованиями тех или иных конфессий. Качество нашей продукции при этом остается неизменно высоким», - прокомментировал соучредитель ГК «Дамате» Рашид Хайров.

«Компания «Дамате» - надежный партнер Пензенской области, являющийся крупнейшим инвестором в сельскохозяйственной отрасли региона. «Дамате» постоянно развивается, не стоит на месте, двигается вперед, осваивает новые виды продукции и завоевывает новые рынки. Мы всегда поддерживали и будем поддерживать нашего инвестора», - заявил губернатор области Иван Белозерцев.