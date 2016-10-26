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Экономика | Дмитрию Медведеву показали проект завода в Пензенской области

14.02.2019|14:13
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В четверг, 14 февраля, Председатель Правительства РФ Дмитрий Медведев, находясь на Российском инвестиционном форуме в Сочи, осмотрел стенд Пензенской области.

На нем был представлен проект строительства в регионе завода по глубокой переработке пшеницы стоимостью порядка 20 000 000 000 рублей.

Губернатор Иван Белозерцев рассказал Дмитрию Медведеву, что работу на заводе получат 682 человека, а сырьевая мощность предприятия составит 275 000 тонн в год.

«Дмитрий Медведев проявил интерес к проекту и отметил, что в случае необходимости Правительство РФ готово оказать Пензенскому региону необходимую поддержку», - сообщили в пресс-службе областного правительства.

26 октября 2016 года Иван Белозерцев встречался с представителями ГК «Алкон», которые сообщили о заинтересованности в строительстве в Пензенской области завода по глубокой переработке пшеницы. Тогда председатель совета директоров ГК «Алкон» Анатолий Гуртовой рассказывал, что работы по проектированию завода уже ведутся и по основным критериям область подходит для его возведения.

Губернатор предлагал руководству «Алкона» площадку в индустриальном парке «Сердобский», к которой уже подведены газо- и электросети, рядом проходит железнодорожная ветка.

Тема строительства завода вновь поднималась 28 февраля 2017 года. Иван Белозерцев на инвестиционном форуме в Сочи общался с руководителем ООО «Технокорд», готовым выступить в качестве инвестора и построить предприятие по глубокой переработке пшеницы мощностью 250 тысяч тонн продукции в год. Был подписан протокол о намерениях.

Тогда называлась стоимость проекта около 12 000 000 000 рублей. Во время подписания документа губернатор вручил генеральному директору компании «Технокорд» Андрею Захаренкову патронажный сертификат на реализацию проекта.

Источник — фото pnzreg.ru
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Гость|14.02.2019 14:33|

В Тамале два элеватора по переработке пшеницы и не только открою Вам секрет. Глубокая переработка -вы что имеете ввиду господа? Сначала узнайте что на нашей земле есть, а потом уже выползайте с предложением

Гость|14.02.2019 14:39|

Драндулет из китайского барахла на двух калёсах не показали ?

Гость|14.02.2019 14:40|

на фото все бухие

Гость|14.02.2019 14:40|

Гость писал(a):

Глубокая переработка -вы что имеете ввиду господа?
Спиртяга йопта, чо ж тут непонятного. Можете уточнить в компании "Алкон", если не понятно.

Гость|14.02.2019 14:41|

Не все озвучили, еще проекты были ЗИФ,Пензмаш и др

Гость|14.02.2019 14:42|

Гость писал(a):

Не все озвучили, еще проекты были ЗИФ,Пензмаш и др
Там тоже гнать спиртя..., ну то есть глубокой переработкой пшеницы будут заниматься?

Гость|14.02.2019 14:43|

Гость писал(a):

на фото все бухие
это все от глубокой переработки пшеницы

Гость|14.02.2019 15:10|

Фейковый проект .

Гость|14.02.2019 15:11|

Ну у него и у НЕГО пока только одни проекты.

Они друг дружку стоят

Гость|14.02.2019 15:15|

Спирт - это побочный продукт при производстве барды из пшеницы.

Барда подлежит глубочайшей переработке в отличие от спирта.

Кладезь витаминов, микро- и макроэлементов, источник аминокислот и т.д. и т.п. Экспортный товар и корм для скота.

Гость|14.02.2019 15:18|

Только прочитал заявление ЕГО,мол экономика растет,но граждане это не замечают!

Гениально!

Наверное,есть и отрицательный рост экономики,рост же!

Преподавал римское право,а стал вон кем!

Гость|14.02.2019 15:22|

проектов у нас навалом!

Вот только заводов совсем нет!

Гость|14.02.2019 15:22|

Производство чего-либо - это что-то непонятное для правительства.Только потребление! И побольше!

Гость|14.02.2019 15:29|

проектов у нас навалом!

Вот только заводов совсем нет!

Ну есть по производству плиток и венков...

Гость|14.02.2019 15:29|

Гость писал(a):

Экспортный товар и корм для скота.
Гениальное сочетание. То есть мы экспортируем заграницу корм для скота?

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Имя: Гость
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