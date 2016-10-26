14.02.2019 | 14:13

В четверг, 14 февраля, Председатель Правительства РФ Дмитрий Медведев, находясь на Российском инвестиционном форуме в Сочи, осмотрел стенд Пензенской области.

На нем был представлен проект строительства в регионе завода по глубокой переработке пшеницы стоимостью порядка 20 000 000 000 рублей.

Губернатор Иван Белозерцев рассказал Дмитрию Медведеву, что работу на заводе получат 682 человека, а сырьевая мощность предприятия составит 275 000 тонн в год.

«Дмитрий Медведев проявил интерес к проекту и отметил, что в случае необходимости Правительство РФ готово оказать Пензенскому региону необходимую поддержку», - сообщили в пресс-службе областного правительства.

26 октября 2016 года Иван Белозерцев встречался с представителями ГК «Алкон», которые сообщили о заинтересованности в строительстве в Пензенской области завода по глубокой переработке пшеницы. Тогда председатель совета директоров ГК «Алкон» Анатолий Гуртовой рассказывал, что работы по проектированию завода уже ведутся и по основным критериям область подходит для его возведения.

Губернатор предлагал руководству «Алкона» площадку в индустриальном парке «Сердобский», к которой уже подведены газо- и электросети, рядом проходит железнодорожная ветка.

Тема строительства завода вновь поднималась 28 февраля 2017 года. Иван Белозерцев на инвестиционном форуме в Сочи общался с руководителем ООО «Технокорд», готовым выступить в качестве инвестора и построить предприятие по глубокой переработке пшеницы мощностью 250 тысяч тонн продукции в год. Был подписан протокол о намерениях.

Тогда называлась стоимость проекта около 12 000 000 000 рублей. Во время подписания документа губернатор вручил генеральному директору компании «Технокорд» Андрею Захаренкову патронажный сертификат на реализацию проекта.