10.02.2019 | 13:01

В воскресенье, 10 февраля, мэр Пензы Виктор Кувайцев с подчиненными посетил ярмарку, действующую на улице Терновского, 224. На выездном совещании обсудили перспективу развития торговой площадки.

«Главу исполнительной власти города интересовал ассортимент продукции, ценовой диапазон, состояние территории и мест торговли. Он прошелся по рядам, побеседовал с продавцами и покупателями, ознакомился с документацией», - сообщили в мэрии.

На ярмарке в Терновке за литр молока из фермерского хозяйства просили 50 рублей, за килограмм свинины – 230 рублей, говядины - от 250 рублей, птицы – 160, яблок – 50, моркови – 30, картофеля, свеклы или лука - 25 рублей.

«Торговля должна вестись в цивилизованных условиях», – отметил Виктор Кувайцев. Он поручил определить границы участка, на котором работает ярмарка, и проанализировать, насколько рационально используются квадратные метры.

Также на площадке организуют инвентаризацию размещенных объектов, чтобы в дальнейшем привести территорию в порядок.