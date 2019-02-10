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Экономика | Мэр Пензы изучил цены на продукты на ярмарке в Терновке

10.02.2019|13:01
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В воскресенье, 10 февраля, мэр Пензы Виктор Кувайцев с подчиненными посетил ярмарку, действующую на улице Терновского, 224. На выездном совещании обсудили перспективу развития торговой площадки.

«Главу исполнительной власти города интересовал ассортимент продукции, ценовой диапазон, состояние территории и мест торговли. Он прошелся по рядам, побеседовал с продавцами и покупателями, ознакомился с документацией», - сообщили в мэрии.

На ярмарке в Терновке за литр молока из фермерского хозяйства просили 50 рублей, за килограмм свинины – 230 рублей, говядины - от 250 рублей, птицы – 160, яблок – 50, моркови – 30, картофеля, свеклы или лука - 25 рублей.

«Торговля должна вестись в цивилизованных условиях», – отметил Виктор Кувайцев. Он поручил определить границы участка, на котором работает ярмарка, и проанализировать, насколько рационально используются квадратные метры.

Также на площадке организуют инвентаризацию размещенных объектов, чтобы в дальнейшем привести территорию в порядок.

Источник — фото penza-gorod.ru
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Гость|10.02.2019 13:17|

Рынок срочно выложить гранитной плиткой и забордюрить!

Гость|10.02.2019 13:38|

А какой толк от определения границ участка и инвентаризации? Что мэр в этом понимает? Он же тракторист по образованию . Бабло бюджетное распилить?

Гость|10.02.2019 13:45|

Все на рынок товарищи...

Гость|10.02.2019 13:47|

Крышу надо было проверить и сборы. За счёт таких поборов цены в 3 раза выше приемлемых.

Мотовилов (гость)|10.02.2019 13:50|

Гость писал(a):

Крышу надо было проверить и сборы. За счёт таких поборов цены в 3 раза выше приемлемых.
Цены для пенсионера недоступные. Чинкам-взяточникам и военным они по кошельку, и то не всем.

Гость|10.02.2019 14:18|

Мотовилов, а кто Вам не давал в свое время учиться,трудиться как надо было в соответствии с должностными обязанностями, сегодня у Вас была бы Зарплата(пенсия) по заслугам! А то Вы со стороны критикуете,это проще всего. Вы займитесь собой и все в жизни у Вас будет и картошка мясо.....!

Гость|10.02.2019 14:30|

В принципе, если ничего не покупать, то цены нормальные.

Гость|10.02.2019 14:33|

penzainform.ru писал(a):

на улице Терновского, 224
А почему там? А не на помойке под названием центральный рынок ?

Гость|10.02.2019 14:36|

Пусть зайдёт в Караван, Магнит и магазины Моего района и там цены посмотрит!!!!фермеров наверное заставили такие цены сете викбыток выставить!

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