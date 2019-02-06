06.02.2019 | 13:18

В 2018 году ГК «Дамате», крупнейший производитель индейки в России, создала на территории Пензенской области 1 250 рабочих мест.

Сейчас на предприятиях, включенных в проект по производству индейки, трудятся 3 950 человек, еще 670 работает в ОАО «Молочный комбинат «Пензенский» («Молком»).

В 2019-м «Дамате» в рамках проекта по расширению производственных мощностей до 155 тысяч тонн мяса индейки в год планирует создать в области еще 480 рабочих мест.

Компания присутствует в Нижнеломовском, Колышлейском, Вадинском, Мокшанском и Спасском районах. Наибольшее количество рабочих мест ею создано в Нижнеломовском: там расположены завод по убою и переработке индейки, птичники подращивания и откорма, комбикормовый завод и элеватор, активно развивается растениеводческое направление. В «Дамате» трудятся 934 местных жителя, в 2019 году компания обеспечит работой еще 290 человек.

В Вадинском районе в 2018 году сотрудниками компании стали 117 человек. В 2019-м получат работу более 50 жителей района.

В Спасском и Мокшанском районах сейчас в «Дамате» трудятся 74 и 69 человек соответственно, в 2019-м численность сотрудников увеличится на 74.

Средняя зарплата на предприятиях компании в Пензенской области составила 36 300 рублей. Это на 20% выше, чем в среднем по АПК региона.

При этом «Дамате» проводит активную социальную политику. Компания обеспечивает сотрудников жильем, организует их доставку на рабочие места, предоставляет дотации на питание и льготные цены на собственную продукцию, оказывает материальную помощь.

«Дамате» выступает настоящим драйвером роста для экономики районов присутствия. Высокий уровень автоматизации и роботизации производства, внедрение на объектах информационных технологий, работа с искусственным интеллектом ломают стереотипы местных жителей о работе на селе и повышают ее престижность. Мы поднимаем труд в аграрном секторе региона на более качественный уровень и ждем у себя специалистов, готовых работать в новых условиях», - заявила заместитель генерального директора по управлению персоналом ГК «Дамате» Полина Коннова.