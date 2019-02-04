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Экономика | Жители Пензенской области - самые старые в ПФО

04.02.2019|12:10
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В 2018 году в Пензенской области родилось на 464 человека больше, чем в 2017-м. Число умерших тоже возросло - на 275. Эти цифры озвучил руководитель территориального органа Федеральной службы государственной статистики Максим Уханов на планерке в правительстве в понедельник, 4 февраля.

«Одной из причин высокого показателя естественной убыли населения является демографически старое население. В Пензенской области доля населения старше 60 лет на 1 января 2018 года составила 25%», - пояснил Максим Уханов.

Средний возраст жителей Пензенской области - 42,4 года, максимальный среди регионов Приволжского федерального округа. На уровне Российской Федерации у Пензенской области четвертое место - после Тульской, Тамбовской и Рязанской.

«В последние годы наметилась положительная тенденция к увеличению количества рождения третьего, четвертого, пятого ребенка. Доля младенцев, родившихся первыми, составила 39,8% от общего количество новорожденных; вторыми - 42,2%; третьими - 12,5%; четвертыми - 3,1%; пятыми - 2,4%», - добавил Максим Уханов.

По прогнозным данным, ожидаемая продолжительность жизни населения Пензенской области составит 73,5 года (второе место среди регионов ПФО и 16-е в России).

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Гость|04.02.2019 12:35|

вот теперь по новым законам пенсионеров поубавится быстро и платить не надо ведь теперь до пенсии ой ой ой сколько надо прожить наживется теперь правительство врут все смертность намного больше онкологически больных больше чем здоровых наверное сколько их умрет и все далеко не пенсионеры больные

Гость|04.02.2019 12:55|

В Рязанской и Тульской области вся молодёжи переезжает в Московский регион. Соседние с Москвой регионы. Поэтому там население возрастное в основной массе. А в Пензе рождаемость никакая,потому что строим Кукольные театры,цирк и тп. Ничего не делается для того,чтобы молодежь чувствовала уверенность в завтрашнем дне. Это ещё хорошо,что в области много приезжих из ближнего зарубежья,цыган много-они то и держут демографии на более-менее уровне,иначе бы вообще караул был бы.

Гость|04.02.2019 12:59|

Уханов - очковтиратель, как и его предшественник Шеменёв.

Гость|04.02.2019 13:18|

Старый, совсем кхехе,кхехе!! старый, женщина.

Гость|04.02.2019 13:22|

73.5 года? Это кто же столько живет? По пальцам можно пересчитать тех, кого знаю старше 70 лет. Очнитесь. Уже в 40 лет у человека куча болячек.

Имя: Гость
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