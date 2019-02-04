04.02.2019 | 12:10

В 2018 году в Пензенской области родилось на 464 человека больше, чем в 2017-м. Число умерших тоже возросло - на 275. Эти цифры озвучил руководитель территориального органа Федеральной службы государственной статистики Максим Уханов на планерке в правительстве в понедельник, 4 февраля.

«Одной из причин высокого показателя естественной убыли населения является демографически старое население. В Пензенской области доля населения старше 60 лет на 1 января 2018 года составила 25%», - пояснил Максим Уханов.

Средний возраст жителей Пензенской области - 42,4 года, максимальный среди регионов Приволжского федерального округа. На уровне Российской Федерации у Пензенской области четвертое место - после Тульской, Тамбовской и Рязанской.

«В последние годы наметилась положительная тенденция к увеличению количества рождения третьего, четвертого, пятого ребенка. Доля младенцев, родившихся первыми, составила 39,8% от общего количество новорожденных; вторыми - 42,2%; третьими - 12,5%; четвертыми - 3,1%; пятыми - 2,4%», - добавил Максим Уханов.

По прогнозным данным, ожидаемая продолжительность жизни населения Пензенской области составит 73,5 года (второе место среди регионов ПФО и 16-е в России).