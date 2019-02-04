04.02.2019 | 16:27

Губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров, побывавший в Пензенской области с однодневным визитом, посетил объекты ГК «Дамате» в Нижнеломовском районе и Пензе и высоко оценил организацию производства на них.

В поездке его сопровождали губернатор Иван Белозерцев и учредитель ГК «Дамате» Рашид Хайров.

В Нижнеломовском районе глава Ставропольского края осмотрел площадки выращивания птицы и завод по переработке мяса индейки, в областном центре - ОАО «Молочный комбинат «Пензенский».

ГК «Дамате» в конце 2018 года приступила к реализации проекта по производству баранины в Ставропольском крае, там планируется выпускать до 15 000 тонн мяса. В Пензенской области Рашид Хайров представил опыт компании по созданию инновационных производств в сфере агропромышленного комплекса.

«Все свои проекты мы реализуем на самом высоком уровне. Объекты, которые мы посетили вместе с губернатором Ставропольского края, соответствуют лучшим мировым стандартам. Мы не планируем менять свой подход к реализации аграрных проектов и в Ставропольском крае. Я уверен, что наш новый проект по производству баранины станет примером успешного взаимодействия бизнеса и власти», - заявил Рашид Хайров.

Владимир Владимиров отметил высокий уровень технической оснащенности предприятий ГК «Дамате».

«Мы заинтересованы в том, чтобы компания «Дамате» зашла на территорию Ставрополья, стала участником развития нашего края. Сегодняшний визит дал нам возможность понять, что необходимо для работы такого крупного предприятия. Здесь применяются самые высокие мировые стандарты производства, это требует соответствующей инфраструктуры», - отметил Владимир Владимиров.