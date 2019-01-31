31.01.2019 | 12:49

ГК «Дамате» представила свои проекты и продукцию на выставочной площадке в Совете Федерации. Это произошло в рамках дней Пензенской области в Совфеде, приуроченных к 80-летию региона и 25-летию местного Законодательного собрания.

«Дамате» презентовала продукцию из мяса индейки под брендом «Индилайт» и молочную продукцию ОАО «Молочный комбинат «Пензенский» (входит в ГК «Дамате»).

Стенд осмотрели председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко и губернатор Пензенской области Иван Белозерцев. Глава Совета пообщалась с генеральным директором ГК «Дамате» Рашидом Хайровым и высоко оценила успехи компании, продукция которой экспортируется более чем в 20 стран мира.

Сейчас ГК «Дамате» реализует на территории области проект по расширению действующих мощностей вертикально интегрированного комплекса по производству мяса индейки до 155 000 тонн в год. В рамках этого проекта будет запущен крупнейший в Европе птицеперерабатывающий завод, элеватор на 130 000 тонн единовременного хранения, комбикормовый завод, способный производить 650 000 тонн кормов в год, 456 птичников подращивания и откорма.

В проект инвестируют 47 млрд рублей.