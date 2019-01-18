18.01.2019 | 10:34

На внеочередной сессии Законодательного собрания Пензенской области, состоявшемся в пятницу, 18 января, депутаты приняли изменения в региональный закон «O бюджетном устройстве и бюджетном процессе в Пензенской области».

Министр финансов Любовь Финогеева сообщила, что проект закона подготовлен для приведения его в соответствие с федеральным законодательством, вносящим изменения в Бюджетный кодекс РФ. Они касаются компенсации выпадающих доходов.

«В связи c отменой налога на движимое имущество увеличивается норматив зачисления в бюджеты субъектов Российской Федерации акцизов на крепкий алкоголь c 50% до 80%», - пояснила Любовь Финогеева.

По ее словам, прогнозируемые поступления в региональную казну в ближайшие три года составят 200, 234 и 273 млн рублей соответственно.