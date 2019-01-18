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Экономика | Зачисления акцизов на крепкий алкоголь в бюджет области вырастут с 50 до 80%

18.01.2019|10:34
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На внеочередной сессии Законодательного собрания Пензенской области, состоявшемся в пятницу, 18 января, депутаты приняли изменения в региональный закон «O бюджетном устройстве и бюджетном процессе в Пензенской области».

Министр финансов Любовь Финогеева сообщила, что проект закона подготовлен для приведения его в соответствие с федеральным законодательством, вносящим изменения в Бюджетный кодекс РФ. Они касаются компенсации выпадающих доходов.

«В связи c отменой налога на движимое имущество увеличивается норматив зачисления в бюджеты субъектов Российской Федерации акцизов на крепкий алкоголь c 50% до 80%», - пояснила Любовь Финогеева.

По ее словам, прогнозируемые поступления в региональную казну в ближайшие три года составят 200, 234 и 273 млн рублей соответственно.

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Гость|18.01.2019 10:57|

Все пойдет на премию депутатам

Гость|18.01.2019 11:09|

9 000 000 000 рублей сегодня списали Ичкерии, а вы со своими копейками.

Гость|18.01.2019 11:12|

Бухайте больше - укрепляйте бюджет Буртасии!

Имя: Гость
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