17.01.2019 | 14:30

В 2018 году ОАО «Молочный комбинат «Пензенский» (входит в ГК «Дамате») произвел 44,5 тысячи тонн молочной продукции, превысив показатель 2017-го на 3%.

«Дамате» решила провести второй этап модернизации предприятия и в течение трех лет инвестировать в него более 1 млрд рублей. В рамках проекта уже реконструировали цех по производству детского питания, в результате чего компания вошла на рынок детских молочных продуктов с новым брендом «Мамалыш».

Кстати, по сравнению с 2017 годом объемы реализации в этом сегменте выросли у «Дамате» в 2,5 раза - до 3,4 тысячи тонн.

Первым продуктом под брендом «Мамалыш» был бифилайф, который быстро набрал популярность среди пензенцев благодаря высокому качеству и нежному вкусу. Уже в 2018 году он был отмечен большим количеством наград на всероссийских конкурсах.

В ГК «Дамате» сообщили, что в 2019 году «Молком» планирует нарастить объемы производства готовой продукции до 50 тысяч тонн.

«По итогам 2018 года «Дамате» показала уверенный рост объемов производства по всем направлениям деятельности. Планомерная реализация инвестиционных планов компании, профессиональный подход к выстраиванию операционной деятельности позволяют нам говорить о дальнейшей положительной динамике и благоприятных перспективах», - прокомментировал председатель совета директоров ГК «Дамате» Наум Бабаев.