17.01.2019 | 13:11

Крупнейший производитель индейки в России ГК «Дамате», работающая на территории Пензенской области, подвела итоги 2018 года и обнародовала планы на 2019-й.

В ушедшем году ГК «Дамате» увеличила производство мяса индейки на 33% - до 88 000 тонн в убойном весе. В 2019-м этот показатель должен составить 140 000, к 2020-му - 155 000.

«Мы укрепили свои лидерские позиции на российском рынке мяса индейки, нарастив производственные мощности всех звеньев вертикально интегрированного комплекса от инкубации до переработки», - отметил председатель совета директоров ГК «Дамате» Наум Бабаев.

В 2018 году «Дамате» запустила на полную мощность инкубатор, новые линии на комбикормовом заводе, построила 58 птичников подращивания и откорма, расширила мощность хранения элеватора до 130 000 тонн, начала пусконаладочные работы на крупнейшем в Европе птицеперерабатывающем заводе.

Также стартовало строительство завода по глубокой переработке мяса индейки мощностью 150 000 тонн в сутки. Это событие губернатор Пензенской области Иван Белозерцев на ежегодной встрече с журналистами в конце года назвал одним из самых значимых для региона в 2018-м.

На новом заводе будут производить сыровяленые и вареные колбасы, ветчины, сосисочные изделия, готовые к употреблению полуфабрикаты.

«Мы уделяем большое внимание развитию ассортимента и делаем ставку на производство порционной продукции с фиксированным весом. Сегодня продукцию под брендом «Индилайт» можно приобрести во всех федеральных округах Российской Федерации», - добавил Наум Бабаев.