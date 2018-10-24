24.10.2018 | 15:02

Вектор поддержки, оказываемой государством сельхозпроизводителям, необходимо сменить. С таким предложением выступил председатель совета директоров группы компаний «Дамате» Наум Бабаев на пленарной сессии «Траектория и факторы развития АПК России» Аграрного форума России - 2018.

Третий ежегодный форум, организованный деловой газетой «Ведомости», состоялся в Москве во вторник, 23 октября, и собрал ведущих представителей аграрной отрасли страны. В пленарной сессии приняли участие первый заместитель министра сельского хозяйства РФ Джамбулат Хатуов и первый заместитель председателя правления «Россельхозбанка» Кирилл Левин.

ГК «Дамате», крупнейший производитель мяса индейки в стране, чьи производственные мощности находятся на территории Пензенской области, стала официальным партнером мероприятия.

«Последние несколько лет все наши усилия были направлены на количественный рывок, это принесло свои результаты, и объем производства некоторых видов продукции вырос в несколько раз. Сегодня вектор должен быть изменен с поддержки количества произведенного продукта на поддержку качества сельскохозяйственного производства и труда.

Уже сейчас на государственном уровне идет разработка федеральных научно-технических программ, которые направлены на развитие генетики, на внедрение автоматизации и роботизированных процессов. Сельское хозяйство через 10-15 лет станет одной из самых передовых отраслей экономики», - заявил Наум Бабаев.

Также председатель совета директоров группы компаний «Дамате» поднял проблему подготовки кадров для аграрного сектора. «Нам нужны новые интеллектуально образованные люди с новым образом мышления. Этот вопрос должен решаться на уровне государства», - считает он.

В завершение выступления Наум Бабаев отметил необходимость развития экспортного потенциала российского агропрома.

«Нас сегодня никто не знает и никто не ждет. Развитие экспорта требует времени, тем не менее нужно делать первые шаги. В этом вопросе мы должны руководствоваться принципом «дорогу осилит идущий». Надо двигаться вперед, наращивать поставки, решать возникающие вопросы в оперативном режиме, формировать программы поддержки и стимулирования, нарабатывать клиентскую базу. Экспорт – это прежде всего завоевание репутации. Мы должны доказать, что у нас хорошее качество и что мы можем быть стабильными», - подчеркнул Наум Бабаев.