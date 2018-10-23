23.10.2018 | 16:06

Между муниципальными образованиями Пензенской области распределили трансферты на комплектование книжных фондов библиотек и подключение к Интернету в 2018 году.

Соответствующее постановление подписал исполняющий обязанности губернатора Николай Симонов в понедельник, 22 октября.

На книги в общей сложности из федерального и областного бюджетов выделяется 587 тысяч рублей. В частности, Пенза получит 230 тысяч 784 рубля, Кузнецк - 36 тысяч 267 рублей, Заречный - 28 тысяч 721 рубль.

В Башмаковский район направят 8 960 рублей, в Бековский - 6 681, в Белинский - 10 538, в Бессоновский - 21 476, в Вадинский - 3 614, в Городищенский - 21 376, в Земетчинский - 9 096, в Иссинский - 4 265, в Каменский - 24 309, в Камешкирский - 4 911, в Колышлейский - 10 208, в Кузнецкий - 16 267, в Лопатинский - 5 707, в Лунинский - 8 087, в Малосердобинский - 3 827.

Мокшанскому району выделят 11 475, Наровчатскому - 4 512, Неверкинскому - 6 163, Нижнеломовскому - 16 766, Никольскому - 13 325, Пачелмскому - 6 435, Пензенскому - 26 661, Сердобскому - 21 424, Сосновоборскому - 6 561, Спасскому - 5 095, Тамалинскому - 6 292, Шемышейскому - 7 180 рублей.

На подключение библиотек к Всемирной паутине в этом году потратят 322 тысячи 99 рублей. Камешкирский район получит на эти цели 53 683 рубля, Колышлейский - 107 366 рублей, Кузнецкий - 53 683, Наровчатский - 53 683, Пензенский - 53 683 рубля.

В сентябре на комиссии Пензенской городской думы заявлялось, что на замену компьютеров в библиотеках областного центра нужно 3,5 млн рублей. Депутат Виктор Воробьев предложил направлять туда часть денег, выделяемых народным избранникам на исполнение наказов избирателей.