22.10.2018 | 13:30

Из 372 млн рублей, которые за первые девять месяцев 2018 года перечислила ГК «Дамате» в бюджеты Пензенской области всех уровней в виде налогов и сборов, 190 млн поступили в Нижнеломовский район.

Это на 34% больше, чем за аналогичный период 2017 года.

В Нижнеломовском районе располагаются основные мощности компании по выращиванию и переработке индейки: инкубатор, 56 птичников подращивания и 168 – откорма, элеватор и комбикормовый завод, завод по убою и переработке индейки. Здесь же планируется строительство завода по переработке индейки мощностью 153 тонны в сутки. Кроме того, «Дамате» обрабатывает в районе более 12 тысяч га земли.

На предприятиях компании трудятся свыше 2 000 человек из Нижнего Ломова и окрестных сел, это больше 5% населения района. Вскоре будет создано еще около 1 000 рабочих мест.

Параллельно «Дамате» занимается развитием социально-бытовой инфраструктуры Нижнего Ломова (реконструирован 42-квартирный дом, строится общежитие для 600 человек персонала, улучшаются жилищные условия работников предприятия) и дорожной инфраструктуры района в зоне своих предприятий.

«Группа компаний «Дамате» - это один из самых значимых налогоплательщиков в Нижнеломовском районе. Мы работаем здесь более семи лет, и средства, выплаченные предприятиями группы за этот период в виде налогов и сборов, сыграли решающую роль для возрождения сельских территорий, создали основу для нормальной жизни людей.

«Дамате» стала настоящим драйвером роста для Нижнего Ломова, позволила вернуться в родные места сотням людей, предоставила им возможность работать и зарабатывать там, где они родились и выросли», - прокомментировал генеральный директор ГК «Дамате» Рашид Хайров.

Помимо Нижнеломовского района, ГК «Дамате» также присутствует в Пензе, Колышлейском, Вадинском, Мокшанском и Спасском районах области.