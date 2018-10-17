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Экономика | «Молком» закупил новые машины для перевозки продукции

17.10.2018|12:23
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«Молочный комбинат «Пензенский» обновил свой автопарк в рамках второго этапа модернизации предприятия, начатого в 2018 году.

«Молком» приобрел пять новых фургонов-рефрижераторов грузоподъемностью 3,5 тонны каждый. Автомобили оснащены современными холодильными установками, позволяющими доставлять молочную продукцию по Пензе и области с соблюдением всех требований к температурным режимам.

Все фургоны оформлены в фирменном стиле «Молкома». Автопарк, которым располагает предприятие, позволяет ему развозить до 150 тонн продукции в день.

Масштабная модернизация «Молкома» началась в 2012 году, после присоединения к ГК «Дамате». Тогда в предприятие было вложено 1,4 млрд рублей.

В 2018-м начался второй этап модернизации, «Дамате» планирует инвестировать в «Молком» более одного миллиарда рублей в течение трех лет.

Модернизация затронет участки приемки и хранения молока, цех по производству детского питания, аппаратный цех, цех розлива и творожный, участок по производству мягкого творога. Будет обновлена оптово-сбытовая база, склады хранения материалов и ряд инфраструктурных объектов.

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