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Экономика | Продукцию пензенского агрохолдинга отметили золотыми медалями

16.10.2018|15:29
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На юбилейной, 20-й сельскохозяйственной выставке страны «Золотая осень» Пензенскую область удостоили одной из главных наград - Гран-при за вклад в ее развитие. Кроме того, на агромероприятии отметили продукцию холдинга «Дамате», чьи предприятия находятся на территории региона: она получила сразу несколько медалей.

Выставка проходила на ВДНХ с 10 по 13 октября, ее официально открывал Председатель Правительства России Дмитрий Медведев. Экспозиция ГК «Дамате» была представлена на объединенном стенде Министерства сельского хозяйства Пензенской области.

Агрохолдингу вручили золотые медали и дипломы, подписанные министром сельского хозяйства РФ Дмитрием Патрушевым, за продукцию из мяса индейки под брендом «Индилайт» и молочную продукцию для детского питания «Мамалыш».

Почетными наградами были отмечены «Индибургер классический», «Бургер из индейки», бифилайфы и творога «Мамалыш».

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