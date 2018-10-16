16.10.2018 | 15:29

На юбилейной, 20-й сельскохозяйственной выставке страны «Золотая осень» Пензенскую область удостоили одной из главных наград - Гран-при за вклад в ее развитие. Кроме того, на агромероприятии отметили продукцию холдинга «Дамате», чьи предприятия находятся на территории региона: она получила сразу несколько медалей.

Выставка проходила на ВДНХ с 10 по 13 октября, ее официально открывал Председатель Правительства России Дмитрий Медведев. Экспозиция ГК «Дамате» была представлена на объединенном стенде Министерства сельского хозяйства Пензенской области.

Агрохолдингу вручили золотые медали и дипломы, подписанные министром сельского хозяйства РФ Дмитрием Патрушевым, за продукцию из мяса индейки под брендом «Индилайт» и молочную продукцию для детского питания «Мамалыш».

Почетными наградами были отмечены «Индибургер классический», «Бургер из индейки», бифилайфы и творога «Мамалыш».