12.10.2018 | 15:41

В четверг, 11 октября, зампред председателя правительства – министр сельского хозяйства Пензенской области Андрей Бурлаков встретился с руководством компании, производящей контрольно-измерительные устройства для систем спутникового мониторинга транспорта.

На встрече обсуждались метеорологические разработки. По словам Андрея Бурлакова, они актуальны в современном агробизнесе, требующем своевременного получения информации о климатических явлениях и состояниях среды.

«Ежегодно нам, аграриям, приходится сталкиваться с рисками и угрозами, вызванными внешней средой. Кроме того, такие разработки необходимы для более качественного ведения агроработ», - пояснил Андрей Бурлаков.

«Представители компании презентовали главе минсельхоза свою продукцию и выразили заинтересованность в работе в регионе. На встрече было отмечено, что в области рассматривается вопрос создания сети современных метеорологических станций для получения данных по температуре, влажности и другим климатическим параметрам», - сообщили в пресс-службе Министерства сельского хозяйства Пензенской области.