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Экономика | Руководители Hybrid Turkeys высоко оценили достижения ГК «Дамате»

04.10.2018|13:16
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Представители канадской компании Hybrid Turkeys, лидирующей в сфере генетики и птицеводства, посетили производственные объекты группы компаний «Дамате», которые расположены в Пензенской области.

Исполнительный директор Раф Бирен и специалист по техническому сопровождению Дарюс Чесна побывали на площадке выращивания индейки в Нижнеломовском районе, а также познакомились с работой крупнейшего в Европе завода по убою и переработке индейки. Участники встречи высоко оценили организацию производства, отметили высокий уровень технической оснащенности и применяемых технологических решений.

Гости обсудили со специалистами «Дамате» технологии выращивания индейки, обеспечение ветеринарного благополучия поголовья, повышение уровня его биологической защиты и безопасности продукции. Также они рассказали о генетических достижениях компании Hybrid за последний год.

В завершение встречи были подведены итоги совместной работы Hybrid Turkeys и «Дамате» за 2017-2018 годы. Стороны наметили пути расширения сотрудничества в области роботизации, оптимизации производства с учетом достижений генетики, применения технологии машинного обучения и искусственного интеллекта.

«Мы всегда приветствуем посещение объектов «Дамате» нашими зарубежными коллегами, стоящими на острие птицеводческой науки и готовыми поделиться своими взглядами и наработками. Их опыт бесценен с точки зрения критической переоценки того, что и как мы делаем. Современная наука не стоит на месте, и наша основная задача - выстроить технологию выращивания индейки с целью максимальной реализации генетического потенциала птицы и повышения безопасности продукции», - прокомментировал встречу директор по птицеводству ГК «Дамате» Эдуард Маилян.

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