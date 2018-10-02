02.10.2018 | 13:38

29 сентября ГК «Дамате», крупнейший производитель мяса индейки в стране, чьи производственные мощности находятся на территории Пензенской области, отправила в птичники подращивания юбилейную партию индюшат - тысячную. В нее вошли 33 000 голов суточных индюшат породы белая широкогрудая.

Все птенцы выращены в собственном инкубатории ГК «Дамате» в Нижнеломовском районе Пензенской области, куда поставляют яйцо ведущие мировые производители.

Таким образом, время нахождения индюшат в пути максимально сокращено. Непосредственно до птичников их доставляют в цыплятовозах, где соблюдены все необходимые суточным птенцам параметры микроклимата.

Первая партия индюшат поступила в птичники «Дамате» в 2012 году. С тех пор туда прибыло 27 миллионов голов птицы.

Мощность инкубатория в Нижнеломовском районе - 19,1 млн яиц в год: ГК «Дамате» полностью обеспечивает свои потребности в суточном молодняке.