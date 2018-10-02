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Экономика | «Дамате» отправила в птичники тысячную партию индюшат

02.10.2018|13:38
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29 сентября ГК «Дамате», крупнейший производитель мяса индейки в стране, чьи производственные мощности находятся на территории Пензенской области, отправила в птичники подращивания юбилейную партию индюшат - тысячную. В нее вошли 33 000 голов суточных индюшат породы белая широкогрудая.

Все птенцы выращены в собственном инкубатории ГК «Дамате» в Нижнеломовском районе Пензенской области, куда поставляют яйцо ведущие мировые производители.

Таким образом, время нахождения индюшат в пути максимально сокращено. Непосредственно до птичников их доставляют в цыплятовозах, где соблюдены все необходимые суточным птенцам параметры микроклимата.

Первая партия индюшат поступила в птичники «Дамате» в 2012 году. С тех пор туда прибыло 27 миллионов голов птицы.

Мощность инкубатория в Нижнеломовском районе - 19,1 млн яиц в год: ГК «Дамате» полностью обеспечивает свои потребности в суточном молодняке.

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