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Экономика | Пензенская область может установить экономические связи с Узбекистаном

27.09.2018|15:23
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Губернатор Иван Белозерцев встретился с делегацией республики Узбекистан во главе с хокимом Андижанской области Шухратбеком Абдурахмановым. Стороны обсудили вопросы двустороннего социально-экономического сотрудничества.

«Пензенский регион сегодня развивается успешно по многим показателям экономического развития - промышленности, сельского хозяйства, бизнеса. У нас ежегодно идет положительный прирост в хорошем темпе», - сообщил Иван Белозерцев.

Сурский край может предложить Узбекистану сахар в неограниченном количестве - его республика не производит, - а также современную мебель, зерно, продукцию медицинского кластера, изделия из бумаги и многое другое. Со своей стороны гости готовы поставлять автозапчасти и готовые легковые машины, текстиль из натурального хлопка.

«Что здесь, примерно говоря, стоит 5 долларов, у нас - 1 доллар, разница большая. Зачем посредники? Лучше напрямую работать», - отметил Шухратбек Абдурахманов.

Итогом встречи стало подписание протокола о намерениях по развитию сотрудничества между Пензенской и Андижанской областями в торгово- экономической, научно-технической и гуманитарной сферах. После чего стороны обменялись подарками.

В южную республику уедет ваза из никольского хрусталя, а в Пензе останутся национальная узбекская одежда и кинжал ручной работы.

Неофициальная часть встречи продолжилась в музее, где губернатор показал гостям ценные подарки, которые были вручены друзьями Пензенской области.

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Гость|27.09.2018 19:00|

Очередная военная ДУРЬ

Гость|27.09.2018 20:25|

Подставь им пензенскую духовину

Гость|27.09.2018 20:27|

А чё, без этого у нас узбеков мало? Да их в каждом доме по десятку. Мало вас, не надо ли нас?

Имя: Гость
Комментарий:

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