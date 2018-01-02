02.01.2018 | 15:05

120 тысяч региональных и столько же федеральных льготников скоро получат компенсацию за выросшие в прошлом году суммы оплаты услуг ЖКХ. Это касается ветеранов труда, войны, реабилитированных граждан, тружеников тыла, инвалидов, семей с детьми с ограниченными возможностями. Всем этим категориям положена ежемесячная денежная компенсация в размере пятидесяти процентов от регионального стандарта.

«Как известно, с 1 июля 2017 года были увеличены тарифы. Ежегодно органы социальной защиты на основании постановления правительства Пензенской области делают перерасчет. Граждане уже привыкли к таким перерасчетам. В январе-феврале сделают массовый перерасчет», - сообщила начальник управления субсидий, льгот, пенсий, пособий и компенсаций министерства труда, соцзащиты и демографии области Марина Кирилова.

Льготники получат компенсацию за период с июля по декабрь.

«Обращаться никуда не требуется. Массовый перерасчет будет произведен в автоматизированном режиме», - добавила Марина Кирилова.