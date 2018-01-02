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Экономика | Льготники получат компенсацию платежей за услуги ЖКХ

02.01.2018|15:05
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120 тысяч региональных и столько же федеральных льготников скоро получат компенсацию за выросшие в прошлом году суммы оплаты услуг ЖКХ. Это касается ветеранов труда, войны, реабилитированных граждан, тружеников тыла, инвалидов, семей с детьми с ограниченными возможностями. Всем этим категориям положена ежемесячная денежная компенсация в размере пятидесяти процентов от регионального стандарта.

«Как известно, с 1 июля 2017 года были увеличены тарифы. Ежегодно органы социальной защиты на основании постановления правительства Пензенской области делают перерасчет. Граждане уже привыкли к таким перерасчетам. В январе-феврале сделают массовый перерасчет», - сообщила начальник управления субсидий, льгот, пенсий, пособий и компенсаций министерства труда, соцзащиты и демографии области Марина Кирилова.

Льготники получат компенсацию за период с июля по декабрь.

«Обращаться никуда не требуется. Массовый перерасчет будет произведен в автоматизированном режиме», - добавила Марина Кирилова.

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Гость|02.01.2018 20:12|

все повышают и повышают только суммы выплат по льготам остаются даже меньше .

Гость|02.01.2018 20:52|

Когда же ветераны пензенской области получат приличную доплату , а не 300 рублей . Мы же по40 лет именно а пензе работали, но получаем копейки и не стыдно чиновникам.?

Гость|02.01.2018 21:35|

Льгот не должно быть, должна быть нормальная пенсия, а то хитрят с этими льготами.

penzainform.ru писал(a):

с 1 июля 2017 года были увеличены тарифы
Ну вот, а специалисты говорили цены не растут, анфляца махенькая..а чет растут, хотя мы не специалисты)

Гость|03.01.2018 00:03|

да...ветераны пензенской области получают 300 р.....смех просто....у меня дед получает,а на лекарства на месяц минимум 2500 уходит

Имя: Гость
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