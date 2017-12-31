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Экономика | Пензенцы получат переплаченные за содержание общего имущества миллионы

31.12.2017|15:58
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За 2017-й год жилищная инспекция региона помогла вернуть пензенцам миллионы рублей, отданных коммунальщикам просто так. И процесс не завершен. За каждый дом приходится долго судиться. Речь о СОИ - содержании общего имущества. Новую строчку ввели с января, но обсуждение начислений происходило заранее.

«Ровно год назад, в декабре, мы собрали управляющие компании, закон был всем известен, понятен, и огласили условия и свое видение, и свою позицию. Тем не менее нашелся ряд таких мудрецов, которые прочитали закон по-своему», - рассказала начальник Госжилстройтехинспекции Пензенской области Инна Левченко.

Жилищная инспекция настаивала на том, чтобы за СОИ брали по реальному потреблению, а управляющие компании все равно начисляли по нормативу. Это вызывало недовольство и непонимание у жителей.

«У меня трехкомнатная квартира, я плачу около 300, ну капельку побольше бывает. А СОИ я плачу сейчас 145 рублей. И почему каждый месяц одна и та же цена? Говорят - счетчик ставить. Я думала, должна меняться цена. А почему-то она не меняется», - пожаловалась журналистам 11 канала жительница дома № 162 на ул. Аустрина Любовь Жесткова.

Процент нарушений при проверках оказался колоссальным - жилищные инспекторы выдали 310 предписаний, которые коммунальщики отправились обжаловать в судах.

«На сегодняшний день 108 исполнено, это в денежном эквиваленте 5,2 млн рублей возвращено гражданам. И 202 предписания остаются на контроле. У нас основной, самый массовый перерасчет придется на январь и будет отражен в январских платежках. Вот там мы ожидаем порядка еще где-то миллионов пятнадцать», - пояснила Инна Левченко.

Перерасчет касается не всего года, а только первых пяти месяцев 2017-го, когда была некоторая неопределенность в законах. С июня порядок начислений четко прописали, и потому конфликтные ситуации не возникали.

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Гость|31.12.2017 17:06|

Отдайте наши деньги.

Гость|31.12.2017 17:22|

penzainform.ru писал(a):

С июня порядок начислений четко прописали, и потому конфликтные ситуации не возникали.
Болтовня, Железнодорожная, как начисляли СОИ за электроэнергию от балды так и начисляют по сей день, стабильно одна и таже сумма запредельная, почти 300 руб. Никто пока ничего не возвращал, до сей поры! Верните наши переплаченные деньги! воры!!! Почему никто не наказан?

Гость|31.12.2017 17:40|

Жилстройтехинспеция - протиральщики штанов, работающие с управляйками заодно!

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