27.12.2017 | 17:21

Главный эксперт отдела Пензенского отделения Центробанка России Людмила Казанцева подготовила небольшую презентацию о деньгах. Она рассказала о новых банкнотах номиналом двести и две тысячи рублей, которые поступили в Пензенскую область. Правда, расплатиться ими пока сложно.

«На оборотной стороне банкноты номиналом две тысячи рублей изображены космодром «Восточный» (рядом с городом Циолковский в Амурской области) и стилизованная карта Дальнего Востока», - рассказала и показала специалист.

Работники сферы торговли не спешат брать синие и зеленые купюры. Для того, чтобы новые деньги вошли в оборот, требуется перенастройка кассового оборудования, платежных терминалов и банкоматов.

«Данные банкноты не являются памятными и коллекционными. Их выпуск в обращение будет производиться банком России по мере потребности наличного оборота, поэтому обращаю особое внимание на то, что приобретение данных банкнот по цене выше номинала является нецелесообразным», - подчеркнул заместитель управления отделением Пенза Волго-Вятского ГУ Банка России Роман Тюняев.

Если на двухтысячной купюре символ Дальнего Востока - мост на остров Русский, то двухсотрублевая банкнота оформлена в южном стиле: ее сторону украшает памятник затопленным кораблям в Севастополе и государственный музей-заповедник «Херсонес Таврический».

Новые варианты денежных знаков разрабатывались в строгой секретности и имеют несколько степеней защиты от подделывания. Это и скрытые изображения символа рубля, и многотоновый комбинированный водяной знак, и еще ряд отличительных особенностей. Определить подлинность банкноты можно самостоятельно.

«Повышенным рельефом обладают как обозначения номинала - 200 и 2000 рублей, так и надписи «двести рублей» и «две тысячи рублей» внизу банкноты», - уточнила Людмила Казанцева.

Все это делается для того, чтобы исключить вероятность использования фальшивых денег. Кстати, в последнее время, как отмечают специалисты, в Пензенской области наблюдается определенное снижение подделывания купюр различного достоинства.