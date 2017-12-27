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Экономика | Центробанк представил новые купюры достоинством 200 и 2000 рублей

27.12.2017|17:21
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Главный эксперт отдела Пензенского отделения Центробанка России Людмила Казанцева подготовила небольшую презентацию о деньгах. Она рассказала о новых банкнотах номиналом двести и две тысячи рублей, которые поступили в Пензенскую область. Правда, расплатиться ими пока сложно.

«На оборотной стороне банкноты номиналом две тысячи рублей изображены космодром «Восточный» (рядом с городом Циолковский в Амурской области) и стилизованная карта Дальнего Востока», - рассказала и показала специалист.

Работники сферы торговли не спешат брать синие и зеленые купюры. Для того, чтобы новые деньги вошли в оборот, требуется перенастройка кассового оборудования, платежных терминалов и банкоматов.

«Данные банкноты не являются памятными и коллекционными. Их выпуск в обращение будет производиться банком России по мере потребности наличного оборота, поэтому обращаю особое внимание на то, что приобретение данных банкнот по цене выше номинала является нецелесообразным», - подчеркнул заместитель управления отделением Пенза Волго-Вятского ГУ Банка России Роман Тюняев.

Если на двухтысячной купюре символ Дальнего Востока - мост на остров Русский, то двухсотрублевая банкнота оформлена в южном стиле: ее сторону украшает памятник затопленным кораблям в Севастополе и государственный музей-заповедник «Херсонес Таврический».

Новые варианты денежных знаков разрабатывались в строгой секретности и имеют несколько степеней защиты от подделывания. Это и скрытые изображения символа рубля, и многотоновый комбинированный водяной знак, и еще ряд отличительных особенностей. Определить подлинность банкноты можно самостоятельно.

«Повышенным рельефом обладают как обозначения номинала - 200 и 2000 рублей, так и надписи «двести рублей» и «две тысячи рублей» внизу банкноты», - уточнила Людмила Казанцева.

Все это делается для того, чтобы исключить вероятность использования фальшивых денег. Кстати, в последнее время, как отмечают специалисты, в Пензенской области наблюдается определенное снижение подделывания купюр различного достоинства.

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Гость|27.12.2017 19:28|

Вы опоздали с этой новостью . У меня такие есть . Несколько пачек . Так что новость эта старьё .

Гость|27.12.2017 19:32|

Это не есть хорошо видно в государстве не очень хорошо когда включают печатный станок.

Гость|27.12.2017 20:09|

Это не есть хорошо видно в государстве не очень хорошо когда включают печатный станок.

Ну америкосы в открытую это признают . Говорят когда денег не хватает включаем станок. Просто мы дураки покупаем зелёные фантики . Золото и только золото вот в чём спасение страны .

Гость|27.12.2017 20:11|

Гость писал(a):

У меня такие есть . Несколько пачек . Так что новость эта старьё
200 по 230, 2000 по 2300? Умного человека нелегко обмануть

Гость|27.12.2017 20:14|

200 по 230, 2000 по 2300? Умного человека нелегко обмануть

Нищеброд ударься головой об лёд . Время гололёда настало твоё время пришло .

Гость|27.12.2017 20:24|

Гость писал(a):

Нищеброд
О, дурак...

Гость|27.12.2017 20:34|

10 000 рублей. Такая банкнота была бы полезна и востребована. А это что? Бессмысленная и бесполезная затея. Для чего потрачены государственные деньги ?!

Гость|27.12.2017 20:38|

Теперь станет гораздо удобнее тратить деньги! Главное, быстрее тратить!

Гость|27.12.2017 20:44|

200 и 2000 - разве сегодня это достоинство?))

Гость|27.12.2017 20:48|

Раньше за 1 рубль давали 1,5 доллара, а теперь дадут в морду.

Гость|27.12.2017 21:05|

Сразу видно "успешное"развитие экономики

Гость|27.12.2017 21:10|

Не зря в России популярны гопы и ауе. Какова власть, такая и культура.

Гость|27.12.2017 23:07|

Гость писал(a):

ость|27.12.2017 20:34|

10 000 рублей. Такая банкнота была бы полезна и востребована. А это что? Б

из современных российских купюр нужно убрать два ноля и вернуть в оборот копейки

Гость|27.12.2017 23:10|

а смысл?

Гость|27.12.2017 23:54|

Так данное бабло как неделю ходит, а в Пензе новость дали Центробанк представил новые купюры Ржу конкретно для пензы извиняюсь для столицы сурского края ну и смешно.

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Имя: Гость
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