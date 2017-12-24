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Экономика | Иван Белозерцев посетил уникальное рыбное хозяйство в Кузнецком районе

24.12.2017|09:59
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В Кузнецком районе действует уникальный для Пензенской области проект, в рамках которого уже второй год в искусственном водоеме выращивают русского осетра, форель и белугу.

При этом специалисты пытаются применять европейские технологии в условиях России. Проект необычен тем, что другие производители культивируют товарную рыбу, чаще всего карпа, в прудах.

Экспериментальное рыбное хозяйство посетил губернатор Иван Белозерцев.

«Выращивание осетровых – это интересный проект. Надо стремиться к тому, чтобы этот продукт стал более доступным для населения», - отметил глава региона.

Губернатор поручил организовать семинар, на котором рыбоводы Пензенской области поделятся опытом друг с другом. Встреча может пройти на базе данного рыбного хозяйства, уточнили в пресс-службе областного правительства.

О выращивании рыбы в закрытых водоемах Иван Белозерцев говорил на III агрономическом форуме 14 декабря. Тогда губернатор обещал производителям помочь реализовать товар через торговые сети, а также обеспечить хозяйства холодильным оборудованием.

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Гость|24.12.2017 10:18|

У НАРОДА НЕТ ДЕНЕГ НА ТАКУЮ РЫБКУ. ОДНА НАДЕЖДА,ЧТО МРОТ ПОДНИМУТ.ВОТ ТОГДА И БУДЕМ ПОКУПАТЬ.

Гость|24.12.2017 10:30|

очередной показатель соц. пропасти между слоями населения. какой осётр??? мослы покупаем и курочку васильевскую напичканную ботексом.

Гость|24.12.2017 10:30|

Не спеши.Если МРОТ поднимут-настолько же и цены повысятся.

Гость|24.12.2017 10:38|

Идиот! Кабачковую скоро в кредит брать будем!

Гость|24.12.2017 10:47|

надежда умирает последней.

Гость|24.12.2017 11:09|

Перекличка нищебродов

Гость|24.12.2017 11:13|

Гость писал(a):

Не спеши.Если МРОТ поднимут-настолько же и цены повысятся.
Если не секрет, Вы кто по образованию?

Гость|24.12.2017 12:12|

Гость писал(a):

24.12.2017 10:30|

Не спеши.Если МРОТ поднимут-настолько же и цены повысятся.

И даже больше.

Гость|24.12.2017 12:21|

Лучше бы селедку выращивали

Гость|24.12.2017 12:24|

Путассу..то-же.

Гость|24.12.2017 12:25|

Вот выберем в марте новую старую власть и... заживём.

Гость|24.12.2017 12:33|

будем разводить кильку.для нас нищебродов.

Гость|24.12.2017 13:06|

Прошу проверить прокуратуру эту статью на предмет разжигания розни между богатыми и бедными.

Гость|24.12.2017 13:31|

Теперь рыбы себе и родственничкам припер к новому году.

Гость|24.12.2017 14:39|

Мне осетра и форель во сне не купить.О доступности этой рыбы каким слоям населения он говорит.Мои сродники тоже себе такую не позволят.Может он свою родню и коллектив имеет в виду?

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Имя: Гость
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