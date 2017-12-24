24.12.2017 | 09:59

В Кузнецком районе действует уникальный для Пензенской области проект, в рамках которого уже второй год в искусственном водоеме выращивают русского осетра, форель и белугу.

При этом специалисты пытаются применять европейские технологии в условиях России. Проект необычен тем, что другие производители культивируют товарную рыбу, чаще всего карпа, в прудах.

Экспериментальное рыбное хозяйство посетил губернатор Иван Белозерцев.

«Выращивание осетровых – это интересный проект. Надо стремиться к тому, чтобы этот продукт стал более доступным для населения», - отметил глава региона.

Губернатор поручил организовать семинар, на котором рыбоводы Пензенской области поделятся опытом друг с другом. Встреча может пройти на базе данного рыбного хозяйства, уточнили в пресс-службе областного правительства.

О выращивании рыбы в закрытых водоемах Иван Белозерцев говорил на III агрономическом форуме 14 декабря. Тогда губернатор обещал производителям помочь реализовать товар через торговые сети, а также обеспечить хозяйства холодильным оборудованием.