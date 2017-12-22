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Экономика | Гости из Китая и губернатор области обсудили вопросы сотрудничества

22.12.2017|17:02
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Вместе работать и учиться - вот чего хотят китайцы от Пензенской области. Сотрудничество региона с провинциями КНР уже давно успешно развивается.

«Во многом этому способствует проект «Волга - Янцзы», который позволяет эффективно взаимодействовать регионам Приволжского федерального округа и китайским провинциям верхнего и среднего течения реки Янцзы», - отметил губернатор Пензенской области Иван Белозерцев.

Иван Александрович рассказал руководителям провинции Цзянси, население которой почти 45 миллионов человек, об экономических и культурных достижениях области. В свою очередь вице-губернатор правительства провинции Се Жу поведала собравшимся в Губернаторском доме о всесторонней мощи своего региона, а также высказала пожелание развивать контакты по ряду направлений.

«Мне кажется, что провинция Цзянси и Пензенская область имеют обширный потенциал сотрудничества в сфере сельского хозяйства», - пояснила Се Жу.

Также китайцам интересно сотрудничать с Пензой в области производства медицинского оборудования, фарфора и стекла, в экологической и научной сферах.

«Мы рассчитываем на расширение контактов в области образования, хотим обмениваться абитуриентами нашей провинции и Пензенской области по окончании детьми школы», - заявила гостья из Китая.

«Еще раз убеждаюсь в том, что в китайских провинциях, особенно в вашей, руководители-женщины не только красивые, но и умные. Мы готовы создать в соответствии с законом самые благоприятные условия для китайского инвестора», - подчеркнул Иван Белозерцев.

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Гость|22.12.2017 20:30|

ЖИВУ ПО СОСЕДСТВУ

Пытается кастрюля заставить коренное население поверить в сказку о золотом яйце.Согласны,что тебе их накрасят,а нам достанется нитратный помидор и отравленные земли.

Гость|22.12.2017 20:41|

Вот что за дела можно сделать с китайцами? Да все, абсолютно все, если кто не понял намека на становление экономики россии

Гость|22.12.2017 20:45|

Жители нашего региона могут запросто устроиться на предприятия, бизнес и прочие возможные вариации работы от китая в пензе, это круто!

Гость|22.12.2017 20:50|

Тролль, у тебя понос с крутых печенек?

Гость|22.12.2017 20:54|

Вот круто, что могут нас обеспечить такими договорами, это дополнительные инвестиции

Гость|22.12.2017 21:04|

Сотрудничество провинций получается, судя по количеству людей, проживающих в этом китайском городе, он у них немаленький

Гость|22.12.2017 21:08|

Китайци имеют большу базу и огромный опыт во всех направлениях бизнеса, думаю, сотрудничество на много сотен миллионов принесет нам прибыть

Гость|22.12.2017 21:19|

penzainform.ru писал(a):

Еще раз убеждаюсь в том, что в китайских провинциях, особенно в вашей, руководители-женщины не только красивые, но и умные.

Лесть это искусство. Красота понятие субъективное За что Сталин их их депортировал в Китай и рассорился с Мао?

Гость|22.12.2017 21:20|

А вот круто же как) женщины вообще очень часто занимаются бизнесом, ведь это совершенно иначе мыслят

Гость|22.12.2017 21:23|

Гость писал(a):

Китайци имеют большу базу и огромный опыт во всех направлениях бизнеса, думаю, сотрудничество на много сотен миллионов принесет нам прибыть
Если бы у тролля были мозги он бы думал . Так что помолчи .

Гость|22.12.2017 21:25|

Женская часть населерия во вснх народах и рассах отличается дикой выносливостью и устойчивостью перед противоположным полом

Гость|22.12.2017 21:34|

Китай должны уже стать давно нашими друзьями во всех направлениях, так как не хотят с нами дружить в европе, ну и не надо

Гость|22.12.2017 21:38|

Кто то у нас вобще хотел аквапарк забабахать, не они ли это были?

Гость|22.12.2017 21:44|

Не особо фанат жёлтой расы, но им стоит отдать должное, производство у них держится на уровне, у нас помогут его поднять

Гость|22.12.2017 21:55|

Гость писал(a):

Вообще, вот как новости не открою, новые договора наш губернатор со всеми заключает, вот это работа! Я удивлен
Твои штаны полны от удивления - воняет. Памперсами запасись!

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Имя: Гость
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