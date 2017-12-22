22.12.2017 | 17:02

Вместе работать и учиться - вот чего хотят китайцы от Пензенской области. Сотрудничество региона с провинциями КНР уже давно успешно развивается.

«Во многом этому способствует проект «Волга - Янцзы», который позволяет эффективно взаимодействовать регионам Приволжского федерального округа и китайским провинциям верхнего и среднего течения реки Янцзы», - отметил губернатор Пензенской области Иван Белозерцев.

Иван Александрович рассказал руководителям провинции Цзянси, население которой почти 45 миллионов человек, об экономических и культурных достижениях области. В свою очередь вице-губернатор правительства провинции Се Жу поведала собравшимся в Губернаторском доме о всесторонней мощи своего региона, а также высказала пожелание развивать контакты по ряду направлений.

«Мне кажется, что провинция Цзянси и Пензенская область имеют обширный потенциал сотрудничества в сфере сельского хозяйства», - пояснила Се Жу.

Также китайцам интересно сотрудничать с Пензой в области производства медицинского оборудования, фарфора и стекла, в экологической и научной сферах.

«Мы рассчитываем на расширение контактов в области образования, хотим обмениваться абитуриентами нашей провинции и Пензенской области по окончании детьми школы», - заявила гостья из Китая.

«Еще раз убеждаюсь в том, что в китайских провинциях, особенно в вашей, руководители-женщины не только красивые, но и умные. Мы готовы создать в соответствии с законом самые благоприятные условия для китайского инвестора», - подчеркнул Иван Белозерцев.