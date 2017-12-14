14.12.2017 | 09:53

Губернатор Пензенской области Иван Белозерцев встретился с генеральным директором турецкой компании Cemil Ozgur Джахитом Озгюром. Темой для обсуждения стало строительство кирпичного завода в Бессоновском районе.

Договоренность о возведении предприятия на территории индустриального парка «Отвель» была достигнута в 2014 году. Объект предполагается достроить в 2018-м.

Для реализации проекта инвестор арендует на территории индустриального парка «Отвель» земельный участок. Мощность предприятия составит 60 тысяч штук кирпича в год. В настоящее время под кирпичный завод подготовлен котлован, обустроен строительный городок для рабочих и склад. Ведутся переговоры с банком по поводу получения кредита.

Главе региона представили нового руководителя проекта Мурата Аксоя.

Приветствуя партнеров, Иван Белозерцев обратил внимание на благоприятные условия для ведения иностранными компаниями бизнеса в Пензенской области. В качестве примера он привел турецкую компанию, построившую в Тамалинском районе элеватор на 500 тысяч тонн и приступившую к возведению второго такого же объекта.

«Надеюсь, и ваше предприятие будет успешно развиваться на Пензенской земле. Площадка для строительства завода полностью подготовлена. В следующем году планируем дополнительно вложить в развитие индустриального парка 350 млн рублей федеральных средств для обустройства инженерных коммуникаций и дорог, чтобы у инвесторов не было проблем», - рассказал губернатор.

В свою очередь Джахит Озгюр подтвердил намерение завершить строительство завода.

«С первого дня мы были уверены, что этот проект целесообразен. Мы немало вложили в него, уже 1,5-2 млн долларов, и продолжаем инвестировать», - сообщил он, добавив, что необходимое для кирпичного завода оборудование подготовлено к отправке.

«Стороны обсудили текущий этап реализации проекта и ситуацию с получением кредитных средств на данные цели. Иван Белозерцев выразил готовность оказать содействие. Он поручил на следующей неделе совершить выезд на объект, проанализировать ситуацию и проконсультировать инвестора по дальнейшим шагам, чтобы ввести завод в эксплуатацию в кратчайшие сроки», - сообщает пресс-служба правительства Пензенской области.