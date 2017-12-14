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Экономика | Губернатор обсудил с турецким инвестором строительство завода

14.12.2017|09:53
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Губернатор Пензенской области Иван Белозерцев встретился с генеральным директором турецкой компании Cemil Ozgur Джахитом Озгюром. Темой для обсуждения стало строительство кирпичного завода в Бессоновском районе.

Договоренность о возведении предприятия на территории индустриального парка «Отвель» была достигнута в 2014 году. Объект предполагается достроить в 2018-м.

Для реализации проекта инвестор арендует на территории индустриального парка «Отвель» земельный участок. Мощность предприятия составит 60 тысяч штук кирпича в год. В настоящее время под кирпичный завод подготовлен котлован, обустроен строительный городок для рабочих и склад. Ведутся переговоры с банком по поводу получения кредита.

Главе региона представили нового руководителя проекта Мурата Аксоя.

Приветствуя партнеров, Иван Белозерцев обратил внимание на благоприятные условия для ведения иностранными компаниями бизнеса в Пензенской области. В качестве примера он привел турецкую компанию, построившую в Тамалинском районе элеватор на 500 тысяч тонн и приступившую к возведению второго такого же объекта.

«Надеюсь, и ваше предприятие будет успешно развиваться на Пензенской земле. Площадка для строительства завода полностью подготовлена. В следующем году планируем дополнительно вложить в развитие индустриального парка 350 млн рублей федеральных средств для обустройства инженерных коммуникаций и дорог, чтобы у инвесторов не было проблем», - рассказал губернатор.

В свою очередь Джахит Озгюр подтвердил намерение завершить строительство завода.

«С первого дня мы были уверены, что этот проект целесообразен. Мы немало вложили в него, уже 1,5-2 млн долларов, и продолжаем инвестировать», - сообщил он, добавив, что необходимое для кирпичного завода оборудование подготовлено к отправке.

«Стороны обсудили текущий этап реализации проекта и ситуацию с получением кредитных средств на данные цели. Иван Белозерцев выразил готовность оказать содействие. Он поручил на следующей неделе совершить выезд на объект, проанализировать ситуацию и проконсультировать инвестора по дальнейшим шагам, чтобы ввести завод в эксплуатацию в кратчайшие сроки», - сообщает пресс-служба правительства Пензенской области.

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Гость|14.12.2017 10:29|

Изменил бордюрам?

Гость|14.12.2017 10:29|

penzainform.ru писал(a):

Губернатор Пензенской области Иван Белозерцев встретился с генеральным директором турецкой компании Cemil Ozgur Джахитом Озгюром. Темой для обсуждения стало строительство кирпичного завода в Бессоновском районе.
Тогда сразу рядом чтоб кирпич далеко не везти и заводик по переработке малины в варенье, чуть поодаль плантации малины разбить кирпичный забор а за ним уже заводик по переработке кленового сока в сироп и высадить плантацию кленовую.

-По моему не плохой проект.

Это вам не обсуждение раздельной продажи твёрдого и мягкого мороженного.

Гость|14.12.2017 10:30|

местные заводы не могут кирпич реализовать, зачем еще один завод?

Гость|14.12.2017 10:32|

penzainform.ru писал(a):

Мощность предприятия составит 60 тысяч штук кирпича в год.
Скока? Иван Александрович, кирпичный мини-завод (площадью 50 кв. м) шлепает от 2 до 10 тыс. шт. в час!

Гость|14.12.2017 10:34|

В Шемышейке тоже строили кирпичный завод. Теперь на банерах другие проекты.

Гость|14.12.2017 10:53|

Вот как хотити а мне внутренне противно что с турками они какие то темы трут я не забываю как они наш самолет сбили а потом еще и летчика расстреляли, и после этого с ними дела иметь противно как то честно слово.

Гость|14.12.2017 10:53|

60 пачек кирпича в год - это вообще супер производительность....

Гость|14.12.2017 10:54|

Нужно рыжик разводить. Большой спрос у Люфтганзы есть.

Гость|14.12.2017 10:59|

Гость писал(a):

как они наш самолет сбили а потом еще и летчика расстреляли,
Кто растрелял?

Гость|14.12.2017 10:59|

Гость писал(a):

penzainform.ru писал(a):

Мощность предприятия составит 60 тысяч штук кирпича в год.

Скока? Иван Александрович, кирпичный мини-завод (площадью 50 кв. м) шлепает от 2 до 10 тыс. шт. в час!

Откуда неграмотным журналюгам это знать?

Гость|14.12.2017 11:04|

Они ещё за наших сбитых лётчиков не ответили !

Гость|14.12.2017 11:14|

penzainform.ru писал(a):

В качестве примера он привел турецкую компанию, построившую в Тамалинском районе элеватор на 500 тысяч тонн и приступившую к возведению второго такого же объекта.
А Кузнецкий элеватор зачем угробили???

Гость|14.12.2017 11:22|

Гость писал(a):

Скока? Иван Александрович, кирпичный мини-завод (площадью 50 кв. м) шлепает от 2 до 10 тыс. шт. в час!
60000 шт/12 мес = 5000 шт в месяц/ на 20 рабочих дней = 250 шт в день / 8 час = 32 шт в час - кирпичи ручной лепки и обжарки ? :)

Гость|14.12.2017 11:24|

В Сурске облецовочный керпичь клепають

Гость|14.12.2017 11:31|

Мощность предприятия составит 60 МЛН штук кирпича в год.

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