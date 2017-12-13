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Экономика | В Пензе мягкое и твердое мороженое хотят продавать в разных точках

13.12.2017|13:38
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Предприниматели предложили в 2018 году продавать мягкое и твердое мороженое в разных точках Пензы. С такой инициативой они обратились к заместителю главы городской администрации Андрею Шевченко во время приема во вторник, 12 декабря.

Представители бизнес-сообщества объяснили такую необходимость тем, что каждый вид мороженого ориентирован на различные категории потребителей и имеет разную рентабельность.

В настоящее время схема размещения нестационарных торговых объектов предусматривает места под реализацию мороженого (без разграничения) и газированных напитков.

«По итогам приема Андрей Шевченко дал поручение более детально проработать вопрос, изучить опыт других регионов при размещении нестационарных торговых объектов», - сообщили в пресс-службе администрации Пензы.

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Гость|13.12.2017 13:54|

предлагаю тогда мороженое мясо и рыбу тоже поотдельности продавать !

Гость|13.12.2017 14:01|

Ерунда,какая,если покупаешь не только себе ,но и детям,сначала сбегай купи одно,потом в другое место-другое

Гость|13.12.2017 14:02|

Пральна ребята! Мухи отдельно, котлеты отдельно!

Гость|13.12.2017 14:03|

Глупые мысли вынесли в новость.

Гость|13.12.2017 14:04|

а давайте пойдем дальше - продавать мороженное одном месте, а стаканчики в другом?

Гость|13.12.2017 14:06|

6 дебилов размышляют о физических свойствах мороженного. Картина :)))

Гость|13.12.2017 14:08|

Головы у них мягкие такую дурь придумать. Или они хотят тоже 5 лямов получить:)))

Гость|13.12.2017 14:09|

Фото Путина убрали бы. Хорошо он не слышит он бы пошутил на эту мягкую тему.

Гость|13.12.2017 14:10|

даешь сеть магазинов "Мягкое и твердое" по аналоии с "белое и красное"!

Гость|13.12.2017 14:10|

Жидкое и твёрдое мыло тоже нужно раздельно продавать

Гость|13.12.2017 14:12|

Гаранту как раз мягкое крем–брюле на десерт, он любит.

Гость|13.12.2017 14:14|

раз так, то нужно два раздельных туалета для жидкого и твердого.

Гость|13.12.2017 14:17|

Давно такой тупости не слышал.

Гость|13.12.2017 14:17|

Какой туалет? пакет то у вас на что или сикалка 2 лит. всегда должна быть под рукой.

Гость|13.12.2017 14:18|

И Жэвтячка тут как тут.

Это же в два раза больше откатов)))))))))

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Имя: Гость
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