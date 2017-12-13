13.12.2017 | 13:38

Предприниматели предложили в 2018 году продавать мягкое и твердое мороженое в разных точках Пензы. С такой инициативой они обратились к заместителю главы городской администрации Андрею Шевченко во время приема во вторник, 12 декабря.

Представители бизнес-сообщества объяснили такую необходимость тем, что каждый вид мороженого ориентирован на различные категории потребителей и имеет разную рентабельность.

В настоящее время схема размещения нестационарных торговых объектов предусматривает места под реализацию мороженого (без разграничения) и газированных напитков.

«По итогам приема Андрей Шевченко дал поручение более детально проработать вопрос, изучить опыт других регионов при размещении нестационарных торговых объектов», - сообщили в пресс-службе администрации Пензы.