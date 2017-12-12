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Экономика | В Пензенской области увеличились доходы учреждений культуры и спорта

12.12.2017|09:54
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В понедельник, 11 декабря, в правительстве Пензенской области подвели итоги экономической деятельности учреждений культуры и спорта за 2017 год.

Так, оказывающие платные услуги объекты, подведомственные минспорту, привлекли на 20 млн рублей больше, чем в 2016-м, годовой доход культурных заведений увеличился на 7 млн.

Губернатор Иван Белозерцев подчеркнул, что все учреждения должны выходить на самоокупаемость, используя для этого все возможные средства. В частности, в новом здании филармонии можно чаще проводить органные концерты.

«Надо инициировать больше идей, творчески подходить к работе, искать разные пути и ставить более амбициозные цели», - отметил глава региона.

Как сообщили в пресс-службе правительства области, Иван Белозерцев предложил привлекать молодых специалистов - выпускников вузов, которые могут генерировать новые идеи и развивать эту сферу.

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Гость|12.12.2017 10:21|

penzainform.ru писал(a):

Иван Белозерцев предложил привлекать молодых специалистов - выпускников вузов, которые могут генерировать новые идеи и развивать эту сферу.
И сколько этим генераторам платить будут?

Гость|12.12.2017 10:25|

penzainform.ru писал(a):

Губернатор Иван Белозерцев подчеркнул, что все учреждения должны выходить на самоокупаемость, используя для этого все возможные средства. В частности, в новом здании филармонии можно чаще проводить органные концерты.
Пригласите Баха.Он точно соберёт полный зал!!! :)

Гость|12.12.2017 10:32|

Гость писал(a):

penzainform.ru писал(a):
Губернатор Иван Белозерцев подчеркнул, что все учреждения должны выходить на самоокупаемость, используя для этого все возможные средства. В частности, в новом здании филармонии можно чаще проводить органные концерты.
Пригласите Баха.Он точно соберёт полный зал!!! :)
Сразу видно, что затупок писал. В органном зале редко когда есть свободные места.

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