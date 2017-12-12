12.12.2017 | 09:54

В понедельник, 11 декабря, в правительстве Пензенской области подвели итоги экономической деятельности учреждений культуры и спорта за 2017 год.

Так, оказывающие платные услуги объекты, подведомственные минспорту, привлекли на 20 млн рублей больше, чем в 2016-м, годовой доход культурных заведений увеличился на 7 млн.

Губернатор Иван Белозерцев подчеркнул, что все учреждения должны выходить на самоокупаемость, используя для этого все возможные средства. В частности, в новом здании филармонии можно чаще проводить органные концерты.

«Надо инициировать больше идей, творчески подходить к работе, искать разные пути и ставить более амбициозные цели», - отметил глава региона.

Как сообщили в пресс-службе правительства области, Иван Белозерцев предложил привлекать молодых специалистов - выпускников вузов, которые могут генерировать новые идеи и развивать эту сферу.